快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

想不到股債投資組合納入金礦股的效果 金礦股大翻身

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林黃金基金績效/股債投資組合中納入金礦股的效果。(資料來源：理柏資訊)
富蘭克林黃金基金績效/股債投資組合中納入金礦股的效果。(資料來源：理柏資訊)

近期金價挾美國就業數據不振強化聯準會降息預期而一舉突破3,300至3,500美元及3,600美元，強勁氣勢宛如企圖直攻4,000美元大關，投行亦普遍樂觀看待黃金後市；在強勁金價提振下，金礦股業績大翻身，預計未來幾季還將繼續繳出亮眼財報，投資金礦股為主的黃金產業基金績效也在此環境表現強勁，為投資人提供另類選擇。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，金價大漲顯著提升金礦商業績，這已體現在過去數季財報中，因強勁金價幫助抵銷所有探勘與開採、運輸、勞動力成本上升帶來的營運壓力，許多金礦商正在實現強勁企業獲利與自由現金流量成長，若金價繼續保持當前強勢水準，展望未來，金礦股業績還可能進一步提升。

高盛、摩根大通等機構也看好黃金後市，均認為2026年金價有望衝破4,000美元關卡，高盛還認為，若目前投資於美國公債的27兆美元中有1%資金進入黃金市場，金價不排除觸及5,000美元。根據彭博數據截至9月12日，富時金礦指數成分股淨利率已從2023年第1季約10%顯著提高至今(2025)年第2季的24%，至第4季還有望進一步提升至29%，2026年底再提高至31%。

富蘭克林黃金基成立於1969年，投資金礦股已有近56年歷史，期間經歷兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情等重大事件而仍屹立不搖，基金經理人史蒂芬‧蘭德自1999年開始操盤，在投資金礦股上具有豐富經驗，目前聚焦於中小型金礦股，比重接近八成，相較大型金礦股，中小型金礦股除更有爆發力外還兼具併購題材，在金礦股現金流量大增、估值仍低下，史蒂芬‧蘭德樂觀看待未來金礦業的整併潮，因併購是一種具成本效益、可用來應對日益枯竭的黃金儲量的有效方式。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治風險仍存、聯準會降息預期發酵、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化、黃金傳統旺季即將到來等多元因素支持下，金價有望維持高檔水準，即使出現回檔，上述任一因素均會提供強力支撐，中長期來看，只要這些因素不退，黃金仍將持續受到青睞，金礦股亦可望持續受益於高金價並提升獲利能力，不過，黃金基金波動度較大，投資人可採分批、定期定額等方式來投資，並提高投資組合多樣性。

根據統計，若過去一年在傳統股債投資組合中納入金礦股10%或20%，風險調整報酬將從1.55上揚至2.25或2.37，而過去三年在股債投組納入金礦股10%或20%有能幫助提升風險調整報酬，凸顯出投資組合多樣性的利基。

金價

延伸閱讀

泰國黃金出口柬埔寨激增還推升泰銖 業界憂涉洗錢並促央行出手

期貨商論壇／黃金期 價格向上

全智賢新戲「冒出一行哀悼文」原來他過世了！韓劇爸爸無預警離世　黃金綠葉成絕響

新聞中的公民與社會／油金同步上漲！投資人避險需求增加 雙漲因素為何

相關新聞

台股創新高、降息又在即...9月魔咒已破？伊森：短期小心利多出盡回馬槍

在台股創下歷史新高，市場歡聲雷動的時候，伊森想從通膨數據開始說起，對於讀者來說，本周的台股創高之旅，重要的關鍵是通膨到底有沒有再起，而且是發生在商品上?還是發生在服務上? 究竟川普關稅是否對通膨產生了一定作用，這次的數據是新實施的對等關稅後的首份報告，上表示整理的CPI數據，可以看到市場預期是上升的，「問題是會不會超乎預期？」

「低基期」出頭天！矽晶圓3檔鎖漲停 漢磊、合晶萬張買單在線等

台股上周連日創下歷史新高後，15日進入震盪整理。隨著權值股台積電（2330）與鴻海（2317）雙雙回落，盤中指數回落約1...

10月「三喜臨門」現金紅包＋三連假＋百貨新開幕 觀光餐飲股迎大補丸

10月國內消費市場即將迎來罕見的「三喜臨門」。首先，政府普發每人1萬元現金，等於全民荷包集體加厚；其次，中秋節（10/6...

禾榮科掛牌首日躍生技股王 盤中漲近3成

聚焦癌症精準治療領域的禾榮科今天以承銷價600元掛牌上市，上演蜜月行情，最高為776元，上漲達29%，更擠下保瑞成為生技...

禾榮科600元掛牌上市 董座許金龍：硼中子捕獲治療五年內打入歐美市場

禾榮科（7799）15日以承銷價600元正式上市掛牌交易，董事長許金龍表示，禾榮科發展BNCT（硼中子捕獲治療），是國內...

加權指數開高後即震盪拉回 記憶體、第三代半導體亮眼

美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊工業指數、S&P500小跌，那斯達克、費半指數小漲。台股15日開盤開高、最高上漲45點至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。