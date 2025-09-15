想不到股債投資組合納入金礦股的效果 金礦股大翻身

近期金價挾美國就業數據不振強化聯準會降息預期而一舉突破3,300至3,500美元及3,600美元，強勁氣勢宛如企圖直攻4,000美元大關，投行亦普遍樂觀看待黃金後市；在強勁金價提振下，金礦股業績大翻身，預計未來幾季還將繼續繳出亮眼財報，投資金礦股為主的黃金產業基金績效也在此環境表現強勁，為投資人提供另類選擇。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，金價大漲顯著提升金礦商業績，這已體現在過去數季財報中，因強勁金價幫助抵銷所有探勘與開採、運輸、勞動力成本上升帶來的營運壓力，許多金礦商正在實現強勁企業獲利與自由現金流量成長，若金價繼續保持當前強勢水準，展望未來，金礦股業績還可能進一步提升。

高盛、摩根大通等機構也看好黃金後市，均認為2026年金價有望衝破4,000美元關卡，高盛還認為，若目前投資於美國公債的27兆美元中有1%資金進入黃金市場，金價不排除觸及5,000美元。根據彭博數據截至9月12日，富時金礦指數成分股淨利率已從2023年第1季約10%顯著提高至今(2025)年第2季的24%，至第4季還有望進一步提升至29%，2026年底再提高至31%。

富蘭克林黃金基成立於1969年，投資金礦股已有近56年歷史，期間經歷兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情等重大事件而仍屹立不搖，基金經理人史蒂芬‧蘭德自1999年開始操盤，在投資金礦股上具有豐富經驗，目前聚焦於中小型金礦股，比重接近八成，相較大型金礦股，中小型金礦股除更有爆發力外還兼具併購題材，在金礦股現金流量大增、估值仍低下，史蒂芬‧蘭德樂觀看待未來金礦業的整併潮，因併購是一種具成本效益、可用來應對日益枯竭的黃金儲量的有效方式。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治風險仍存、聯準會降息預期發酵、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化、黃金傳統旺季即將到來等多元因素支持下，金價有望維持高檔水準，即使出現回檔，上述任一因素均會提供強力支撐，中長期來看，只要這些因素不退，黃金仍將持續受到青睞，金礦股亦可望持續受益於高金價並提升獲利能力，不過，黃金基金波動度較大，投資人可採分批、定期定額等方式來投資，並提高投資組合多樣性。

根據統計，若過去一年在傳統股債投資組合中納入金礦股10%或20%，風險調整報酬將從1.55上揚至2.25或2.37，而過去三年在股債投組納入金礦股10%或20%有能幫助提升風險調整報酬，凸顯出投資組合多樣性的利基。