雙鴻量壓台積居首位 外資正向激勵股價勁揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

雙鴻（3324）15日早盤量價俱揚，成交值衝上首位，台積電（2330）成交值則位居第二；主要是外資券商報告給予雙鴻正向。

美系券商觀察在第2季已有製造MCL經驗，用在CPU packaging上，未來如在Rubin Ultra採用，將會投入。短期動能：伺服器占營收比第3季已達六成，預期第4季達七成，同時第3季液冷營收已超越氣冷，預估第3季營收高個位數季增，有機會挑戰雙位數。最後，泰國廠二期年底前完成擴建工程。

雙鴻開盤即站上800元關卡，隨後在800元之上震盪起伏，股價曾攻高到855元，拉回後仍在830元附近起伏；交易一個半小時的成交量已接近1.2萬張，早已超越上周五（12日）全天的8.570成交量。

