快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

生技股王禾榮科掛牌上市拉開蜜月行情序幕 中籤者可賺17萬大紅包

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
禾榮科董事長許金榮(左二)、總經理沈孝廉(左一)與富邦證券董事長程明乾(右二)、副總經理胡中華(右一)於禾榮科業績發表會合影。富邦證券／提供
禾榮科董事長許金榮(左二)、總經理沈孝廉(左一)與富邦證券董事長程明乾(右二)、副總經理胡中華(右一)於禾榮科業績發表會合影。富邦證券／提供

生技股王禾榮科（7799）15日以每股600元掛牌上市，開盤跳空以740元開出，上漲140元，漲幅23.33%，股價一度衝高至776元， 上漲176元，中籤的投資人 若賣在這個價位可賺進17.6萬元，達酬率29.33%。

禾榮科在先前辦理公開申購時，3天合計吸引17萬8,141人參加抽籤，中籤率1.59%，合計凍結資金1,068.84億元。

禾榮科2017年成立，目前實收資本額14.06億元，由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的AB-BNCT取得技術授權，最大股東漢民科技持股漢民集團轉投資禾榮科居達8成。

禾榮科表示，發展硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統是一項「藥械合一」的治療方案，搭配的含硼治療用藥BPA今年3月取得臨床一／二期試驗許可（IND），目標2026年底取得復發型頭頸癌藥證後，可搭配北榮的硼中子捕獲治療中心開始正式營運，期待2027年開始賺錢。

禾榮科掛牌上市首日展開蜜月行情，早盤以740元開出，一度拉升至776元，盤中漲幅約26%。

生技股

延伸閱讀

過年秘密帶陳漢典見家長！Lulu爸媽這樣評價準女婿

陳漢典要和Lulu結婚了 蔡康永欣慰「覺得漢典長大了」

生技股王禾榮科600元轉上市、競價均價720.93元 明抽籤最後機會

8月股票抽籤！中華資安一張差額近10萬、大研生醫可望賺17萬

相關新聞

台股創新高、降息又在即...9月魔咒已破？伊森：短期小心利多出盡回馬槍

在台股創下歷史新高，市場歡聲雷動的時候，伊森想從通膨數據開始說起，對於讀者來說，本周的台股創高之旅，重要的關鍵是通膨到底有沒有再起，而且是發生在商品上?還是發生在服務上? 究竟川普關稅是否對通膨產生了一定作用，這次的數據是新實施的對等關稅後的首份報告，上表示整理的CPI數據，可以看到市場預期是上升的，「問題是會不會超乎預期？」

生技股王禾榮科掛牌上市拉開蜜月行情序幕 中籤者可賺17萬大紅包

生技股王禾榮科（7799）15日以每股600元掛牌上市，開盤跳空以740元開出，上漲140元，漲幅23.33%，股價一度...

漲不動了？靜待FOMC會議 台股開盤上漲19點、台積電開平盤價

台股15日開盤指數上漲19.46點，開盤指數為25,494.1點。台積電（2330）開平盤價1,260元。

特斯拉、美光勁揚 投顧：台股續拚新高緊盯降息

台股連5個交易日創高，上週五以25474.64點作收，改寫收盤指數新高紀錄；美股上週五主要指數互有漲跌，特斯拉、美光勁揚...

超級央行周 台股推演三劇本…Fed利率決議內容將是多空關鍵

美股四大指數上周頻創歷史新高，帶動台股也接連改寫歷史新猷，市場普遍看好行情將進一步挑戰「26K」。隨本周進入超級央行周，...

超級央行周登場大盤震盪難免…台股兩大族群 法人按讚

台股本周進入超級央行周，分析師看好行情有機會挑戰26,000點，惟盤面震盪加劇恐難避免，導致選股難度急劇升高，建議操作聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。