生技股王禾榮科掛牌上市拉開蜜月行情序幕 中籤者可賺17萬大紅包
生技股王禾榮科（7799）15日以每股600元掛牌上市，開盤跳空以740元開出，上漲140元，漲幅23.33%，股價一度衝高至776元， 上漲176元，中籤的投資人 若賣在這個價位可賺進17.6萬元，達酬率29.33%。
禾榮科在先前辦理公開申購時，3天合計吸引17萬8,141人參加抽籤，中籤率1.59%，合計凍結資金1,068.84億元。
禾榮科2017年成立，目前實收資本額14.06億元，由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的AB-BNCT取得技術授權，最大股東漢民科技持股漢民集團轉投資禾榮科居達8成。
禾榮科表示，發展硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統是一項「藥械合一」的治療方案，搭配的含硼治療用藥BPA今年3月取得臨床一／二期試驗許可（IND），目標2026年底取得復發型頭頸癌藥證後，可搭配北榮的硼中子捕獲治療中心開始正式營運，期待2027年開始賺錢。
禾榮科掛牌上市首日展開蜜月行情，早盤以740元開出，一度拉升至776元，盤中漲幅約26%。
