Fed 降息預期主導盤面 法人指留意降息決策步調是否符合市場預期

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美股上周五在創歷史高點後進入整理，股市仍持續受到強烈預期美國聯準會（Fed）本州會議可望啟動降息影響，科技股那斯達克指數上漲0.4%、達2萬2,141點續創高，費城半導體指數也同樣創新高，續漲至6,001點，首度站上

6,000點大關。美股表現與本周軍工展與半導體展等因素，都將影響相關個股走勢，法人預期盤面將趨於震盪。

法人分析，市場預期聯準會本周會議將可望降息，此一預期激勵指數走揚，降息與否對近期股市走向影響重大，上週股市已因降息預期而大漲，但提醒投資人留意聯準會決議以及對年底前降息次數的展望，若與市場預期有落差，也有可能產生失望性賣壓使股市回檔整理的辨識與風險。

