漲不動了？靜待FOMC會議 台股開盤上漲19點、台積電開平盤價

台股15日開盤指數上漲19.46點，開盤指數為25,494.1點。台積電（2330）開平盤價1,260元。

群益投顧表示，美國聯準會將降息、美方指台、美貿談判辦將達成重大協議，偏多期待氛圍挹注，短線指數估為守5日線震盪偏多格局。9月初以來的指數強漲由台積電、鴻海等相當少數個別權值股挹注，波段大漲的次產業個股，反陷入輪跌輪彈修正格局。近周轉強的晶片製造相關個股，短線見賣壓轉增態勢，而波段大漲的電化材料、軍工等，多數股逆勢下跌。選股不選市，低基期題材股短打，高基期股檢視基本面汰弱留強。

操作題材可留意： 矽晶圓相關─美國碳化矽（SiC）龍頭Wolfspeed 7月1日申請破產保護，對全球第三代半導體產業鏈造成影響，並為台灣相關廠商帶來轉單機會。半導體業界傳出，台積電先進封裝的CoWoS需求激增，為解決CoWoS的矽中介板散熱問題，擬以碳化矽取代一般傳統矽晶圓。

上周五（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,834.22點，下跌273.78點、跌幅0.59%；S&P500指數下跌0.05%；那斯達克指數上漲0.04%；費半指數上漲0.11%。台積電ADR漲0.16%。

那斯達克綜合指數和費城半導體指數本周雙雙收在歷史新高；全球金融市場17日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，加拿大、美國、英國、巴西、台灣及印尼等國央行將陸續公布利率決策。

三大法人上周五集中市場合計買超256.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超265.3億元，投信賣超58.1億元，自營商（自行買賣）買超12.2億元，自營商（避險）買超37.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,492口至5,340口，其中，外資淨空單增加2,241口至18,558口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6121口至4,635口。

選擇權未平倉量部分，09月F2大量區買權OI落在25,600點，賣權最大OI落在25,400點 ; 月買權最大OI落在26,600點，月賣權最大OI落在25,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.36上升至1.54。VIX指數下降1.27至19.39。外資台指期買權淨金額1.44億元 ; 賣權淨金額0.06億元。整體選擇權籌碼面偏多。