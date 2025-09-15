特斯拉、美光勁揚 投顧：台股續拚新高緊盯降息

台股連5個交易日創高，上週五以25474.64點作收，改寫收盤指數新高紀錄；美股上週五主要指數互有漲跌，特斯拉、美光勁揚；投顧指出，台股受惠資金行情，AI人工智慧族群雀躍，指數維持多頭浪潮，市場緊盯FOMC降息動態與經濟展望。

投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策，美股上週五互有漲跌。道瓊工業指數終場下跌273.78點，或0.59%；標準普爾500指數小跌3.18點，或0.05%；以科技股為主的那斯達克指數上漲98.03點，或0.44%；費城半導體指數上漲6.350點，或0.11%。

美國焦點股方面，輝達股價上漲0.37%，收在177.82美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲0.42%，收259.33美元；蘋果漲1.76%，特斯拉股價大漲7.36%、美光漲4.42%。

台股上週五以25474.64點作收，連續5個交易日刷新收盤歷史新高，單週大漲980點，繳出週線連3紅的成績。

全球「超級央行週」登場，報導指出，包括美國、加拿大、日本、英國及台灣央行，都將在本周拍板最新利率決策，其中又以聯準會動向最受到關注。各方普遍預期，聯準會將降息1碼（0.25個百分點），這將是聯準會今年首度降息。

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP據估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司，在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。

投顧指出，台股屢創新高，主要受惠於市場預期降息的資金行情，集中在AI相關產業，加上不少公司8月營收相較7月成長，對股價有激勵效果，在市場預期降息趨勢未變，技術面未見警訊的情況下，這波資金行情將持續下去，指數維持在多頭浪潮中。

不過，投顧分析師指出，市場緊盯下週17日FOMC（聯邦公開市場委員會）會議的降息動態，也留意聯準會對勞動市場以及未來經濟展望，指數頻創高之下資金輪動加速，不宜過度追價。