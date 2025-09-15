快訊

中央社／ 台北15日電
台股連5個交易日創高。中央社
台股連5個交易日創高，上週五以25474.64點作收，改寫收盤指數新高紀錄；美股上週五主要指數互有漲跌，特斯拉、美光勁揚；投顧指出，台股受惠資金行情，AI人工智慧族群雀躍，指數維持多頭浪潮，市場緊盯FOMC降息動態與經濟展望。

投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策，美股上週五互有漲跌。道瓊工業指數終場下跌273.78點，或0.59%；標準普爾500指數小跌3.18點，或0.05%；以科技股為主的那斯達克指數上漲98.03點，或0.44%；費城半導體指數上漲6.350點，或0.11%。

美國焦點股方面，輝達股價上漲0.37%，收在177.82美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲0.42%，收259.33美元；蘋果漲1.76%，特斯拉股價大漲7.36%、美光漲4.42%。

台股上週五以25474.64點作收，連續5個交易日刷新收盤歷史新高，單週大漲980點，繳出週線連3紅的成績。

全球「超級央行週」登場，報導指出，包括美國、加拿大、日本、英國及台灣央行，都將在本周拍板最新利率決策，其中又以聯準會動向最受到關注。各方普遍預期，聯準會將降息1碼（0.25個百分點），這將是聯準會今年首度降息。

韓國媒體報導，韓國2025年人均GDP據估計將落後台灣，22年來首次被台灣超車。分析師指出，台積電正帶領台灣科技公司，在全球AI供應鏈扮演要角，台韓人均GDP差距可能擴大。

投顧指出，台股屢創新高，主要受惠於市場預期降息的資金行情，集中在AI相關產業，加上不少公司8月營收相較7月成長，對股價有激勵效果，在市場預期降息趨勢未變，技術面未見警訊的情況下，這波資金行情將持續下去，指數維持在多頭浪潮中。

不過，投顧分析師指出，市場緊盯下週17日FOMC（聯邦公開市場委員會）會議的降息動態，也留意聯準會對勞動市場以及未來經濟展望，指數頻創高之下資金輪動加速，不宜過度追價。

降息 台股

台股創新高、降息又在即...9月魔咒已破？伊森：短期小心利多出盡回馬槍

在台股創下歷史新高，市場歡聲雷動的時候，伊森想從通膨數據開始說起，對於讀者來說，本周的台股創高之旅，重要的關鍵是通膨到底有沒有再起，而且是發生在商品上?還是發生在服務上? 究竟川普關稅是否對通膨產生了一定作用，這次的數據是新實施的對等關稅後的首份報告，上表示整理的CPI數據，可以看到市場預期是上升的，「問題是會不會超乎預期？」

特斯拉、美光勁揚 投顧：台股續拚新高緊盯降息

台股連5個交易日創高，上週五以25474.64點作收，改寫收盤指數新高紀錄；美股上週五主要指數互有漲跌，特斯拉、美光勁揚...

超級央行周 台股推演三劇本…Fed利率決議內容將是多空關鍵

美股四大指數上周頻創歷史新高，帶動台股也接連改寫歷史新猷，市場普遍看好行情將進一步挑戰「26K」。隨本周進入超級央行周，...

超級央行周登場大盤震盪難免…台股兩大族群 法人按讚

台股本周進入超級央行周，分析師看好行情有機會挑戰26,000點，惟盤面震盪加劇恐難避免，導致選股難度急劇升高，建議操作聚...

第一金證贊助體育 獲表揚

高雄市政府11日舉辦體育有功人員表揚典禮，第一金證券參與高雄市「運動登峰計畫」贊助而獲表揚，由第一金證券總經理李美芳出席...

蔡明彥專欄／記憶體、金融股 偏多操作

股價狂奔多時的AI股，上周又在美國甲骨文公司釋出高達5,000億美元史詩級驚人待交付訂單的利多下，由半導體股領軍，美股與...

