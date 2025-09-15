台股創新高、降息又在即...9月魔咒已破？伊森：短期小心利多出盡回馬槍

在台股創下歷史新高，市場歡聲雷動的時候，伊森想從通膨數據開始說起，對於讀者來說，本周的台股創高之旅，重要的關鍵是通膨到底有沒有再起，而且是發生在商品上？還是發生在服務上？

究竟川普關稅是否對通膨產生了一定作用，這次的數據是新實施的對等關稅後的首份報告，上表示整理的CPI數據，可以看到市場預期是上升的，「問題是會不會超乎預期？」

而在周四的CPI之前，還有周三的PPI數據會先開出來，若美國通膨數據出現上行則不利美股與台股，伊森整理幾間機構的數據提供給讀者參考。

瑞銀：基準情境為年率2.9%、月增0.3%，大致不改市場對9月降息一碼的定價，除非年增衝到>3%。 法農信貸：8月CPI年率約2.9%、核心月增~0.33%，認為通膨「偏黏」，今年兩次各一碼降息後，2026年進入長暫停（終點利率約4%），寬鬆空間受限。 美銀：8月通膨仍偏黏，廣義與核心都難明顯回落，主張對降息節奏別過度樂觀。 高盛：關稅推升物價屬一次性水位調整、非長期趨勢；不預期重演2022年式通膨，通膨高點多落在5–8月後趨緩。 摩根士丹利：若CPI月增~0.3%則降息必定發生，可能觸發中小型股補漲。 摩根大通：就7月的前瞻看，CPI月增~0.3%、年率~2.8%，並警告關稅傳導加速時，核心可能偏熱。 法興：偏向8月CPI月增0.4%、年率2.9%，理由是「關稅庫存消化殆盡→轉嫁風險升」。

而在伊森看來，這份報告的高波動邏輯是什麼？是商品通脹第一次要面對關稅傳導，而隱藏的大問題是服務業通膨到底會不會下來？

當大家都在關注商品通脹時，千萬不要忽略年性很高的服務業通脹，絆住聯準會腳步的很可能是已經連續兩個月超出預期的服務業通脹，「謹記市場最該擔心的是通膨，衰退可以靠降息來拯救」。

接著伊森回到統計數據來看，過去21年市場通常在9月的前四個交易日表現疲軟，然後在月中後反彈至高峰，而從今年來看9月開局確實不佳，但隨著聯準會降息的可能性飆升，市場開始交易降息預期上漲。

但要注意，隨著接近月中之後，大約還有一周多一兩天的時間，伊森認為即使市場預期降息，也可能無法避免歷史性第三季末的疲軟趨勢，要小心降息後的回馬槍。

最後，伊森拉回樂觀角度來看，長期來說，美股呈現牛長熊短，只是需要堤防季節性波動，美股整體趨勢仍然向上。雖然目前一些科技股、AI科技板塊由於存在極端估值，但是，當前美股主題更多是輪動而非拋售，市場在短暫而劇烈波動中進行風格轉換，年度高點仍可能出現在12月。

