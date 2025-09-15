快訊

超級央行周登場大盤震盪難免…台股兩大族群 法人按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股本周有機會挑戰26,000點，惟盤面震盪加劇恐難避免，分析師建議聚焦AI等業績成長股，以及受惠普發1萬元的觀光、連鎖等內需股。聯合報系資料照

台股本周進入超級央行周，分析師看好行情有機會挑戰26,000點，惟盤面震盪加劇恐難避免，導致選股難度急劇升高，建議操作聚焦AI等業績成長股，以及受惠普發1萬元的觀光、連鎖等內需股。

本周將有美國聯準會（Fed）、英國央行（BOE）、日本央行（BOJ）等主要經濟體，以及台灣央行將召開利率會議。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰預期，推動本波漲勢的資金行情焦點，落在Fed預計18日凌晨宣布的最新利率決議，會後不僅Fed主席鮑爾將召開記者會，還將公布利率點陣圖，是否符合市場預期，將進入多空攤牌的關鍵時刻，導致投資人選股難度驟升。

法人認為，基本面上，包括AI供應鏈的CPO、BBU、機器人、ASIC、PCB、記憶體等業績成長股，包括上詮（3363）、華星光（4979）、順達（3211）、新盛力（4931）、鴻海（2317）、南亞科（2408）、華邦（2344）、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）等熱門股，仍將是外資與內資買盤聚焦點。

另外，美國商務部長盧特尼克日前表示「即將與台灣達成重大協議」，雖未透露具體內容，法人圈普遍預期將釋出對台對等關稅稅率有望自20%降為15%，有助緩解台灣廠商出口美國壓力。

同時，國內普發1萬元的腳步已近，法人看好觀光、餐飲、超商、連鎖店等內需股，以消費電子等族群，將是主要受惠股，有望吸引市場投資目光。

不過，也有分析師提醒，就算台灣對等關稅稅率如預期降至15%，以及普發1萬元使得工具機、內需等族群業績將開始有所表現，但未來成長力道仍將不如AI供應鏈，儘管短期可能躍登盤面主流，投資人操作仍宜以短中線因應，操作切忌躁進，嚴設停損。

