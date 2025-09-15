快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

聽新聞
0:00 / 0:00

超級央行周 台股推演三劇本…Fed利率決議內容將是多空關鍵

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

美股四大指數上周頻創歷史新高，帶動台股也接連改寫歷史新猷，市場普遍看好行情將進一步挑戰「26K」。隨本周進入超級央行周，國內大型法人機構也規劃三劇本因應，並預期周四（18日）凌晨聯準會（Fed）利率決議內容將是多空關鍵點。

彙總國內多家大型法人機構看法，此次Fed利率會議重點，首先在於不降息的機率趨近於零，而降息1碼機率達八成，2碼為一成；其中，若降息1碼、可視為預防性降息，若一口氣降息2碼、可能引發市場以「衰退式降息」解讀。

市場將觀察Fed主席鮑爾對未來經濟前景的說法、彙總各成員看法的利率點陣圖。對應到台股將有三套劇本，第一，若今、明年合計降息5至6碼，將是符合市場預期，雖資金行情可能告一段落，但基本面行情有望接棒，包括PCB、組裝、BBU等AI供應鏈，仍將是未來盤面的聚焦點。

第二，若幅度超過5至6碼時，意味景氣前景出現重大疑慮，美股本波勁揚走勢可能將面臨不小壓力。其中，非AI股的基本面行情可能將落空。

第三，若幅度少於5至6碼時，則低於市場預期，資金行情力道將面臨考驗，台股可能會有一成以內的修正壓力。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，Fed本周四凌晨宣布最新利率決議，觀察焦點不僅在於此次降息幾碼，同時，還需觀察鮑爾說法。

台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎力國進一步分析，此次利率點陣圖主要觀察聯準會官員對明年利率前景的預測，是符合或優於市場預期。

根據統計，美股這波飆漲，主因市場預期今年將降息3碼、明年2至3碼，合計5至6碼，而在今年6月的點陣圖中，官員預估今年降息幅度為2碼、明年為1碼。

Fed 降息 董事長

延伸閱讀

聯準會降息「箭在弦上」！彭博估台陸韓料將跟進 有望點燃全球股票漲勢

Fed將開會 未來一周注意美股四大觀察變數

川普首席經濟顧問：聯準會須「完全」免於政治干擾

猛批聯準會有如「外洩的致命病毒」 美財長貝森特辛辣開嗆籲改革

相關新聞

超級央行周 台股推演三劇本…Fed利率決議內容將是多空關鍵

美股四大指數上周頻創歷史新高，帶動台股也接連改寫歷史新猷，市場普遍看好行情將進一步挑戰「26K」。隨本周進入超級央行周，...

超級央行周登場大盤震盪難免…台股兩大族群 法人按讚

台股本周進入超級央行周，分析師看好行情有機會挑戰26,000點，惟盤面震盪加劇恐難避免，導致選股難度急劇升高，建議操作聚...

第一金證贊助體育 獲表揚

高雄市政府11日舉辦體育有功人員表揚典禮，第一金證券參與高雄市「運動登峰計畫」贊助而獲表揚，由第一金證券總經理李美芳出席...

蔡明彥專欄／記憶體、金融股 偏多操作

股價狂奔多時的AI股，上周又在美國甲骨文公司釋出高達5,000億美元史詩級驚人待交付訂單的利多下，由半導體股領軍，美股與...

一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB、生技 聚焦

台股上周五（12日）開盤上漲133點，在一線AI股維持強勢，波段漲幅較大的中小電子人氣指標股震盪激烈，指數收盤上漲258...

群聯、信驊利多 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）近期報告指出，NAND產業即將迎來AI時代，預計2029年，AI NAND市場將占整體市場逾三成，額外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。