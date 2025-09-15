超級央行周 台股推演三劇本…Fed利率決議內容將是多空關鍵

美股四大指數上周頻創歷史新高，帶動台股也接連改寫歷史新猷，市場普遍看好行情將進一步挑戰「26K」。隨本周進入超級央行周，國內大型法人機構也規劃三劇本因應，並預期周四（18日）凌晨聯準會（Fed）利率決議內容將是多空關鍵點。

彙總國內多家大型法人機構看法，此次Fed利率會議重點，首先在於不降息的機率趨近於零，而降息1碼機率達八成，2碼為一成；其中，若降息1碼、可視為預防性降息，若一口氣降息2碼、可能引發市場以「衰退式降息」解讀。

市場將觀察Fed主席鮑爾對未來經濟前景的說法、彙總各成員看法的利率點陣圖。對應到台股將有三套劇本，第一，若今、明年合計降息5至6碼，將是符合市場預期，雖資金行情可能告一段落，但基本面行情有望接棒，包括PCB、組裝、BBU等AI供應鏈，仍將是未來盤面的聚焦點。

第二，若幅度超過5至6碼時，意味景氣前景出現重大疑慮，美股本波勁揚走勢可能將面臨不小壓力。其中，非AI股的基本面行情可能將落空。

第三，若幅度少於5至6碼時，則低於市場預期，資金行情力道將面臨考驗，台股可能會有一成以內的修正壓力。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，Fed本周四凌晨宣布最新利率決議，觀察焦點不僅在於此次降息幾碼，同時，還需觀察鮑爾說法。

台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎力國進一步分析，此次利率點陣圖主要觀察聯準會官員對明年利率前景的預測，是符合或優於市場預期。

根據統計，美股這波飆漲，主因市場預期今年將降息3碼、明年2至3碼，合計5至6碼，而在今年6月的點陣圖中，官員預估今年降息幅度為2碼、明年為1碼。