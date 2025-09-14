快訊

金融業領息後反手賣股 壽險7月大砍逾700億元成補刀主力

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金融業領完股息後，反手賣股。圖／聯合報系資料照片
金融業領完股息後，反手賣股。圖／聯合報系資料照片

金融業領完股息後，反手賣股。據金管會統計，2025年7月銀行、壽險雙雙減碼台股，抵銷券商加碼力道，單月金融三業合計淨減碼552億元，創近三個月最大量，並拖累前七月轉為淨減碼151億元。壽險業大砍持股，是逆轉主因。

從各業別來看，銀行6月因應除息行情加碼253億元，7月領完股息後則反手賣股197億元終結連二買。銀行趁填息與股市大漲獲利了結，屬典型季節性調節。

也因7月台股大漲，推升7月底銀行帳上未實現利益攀升到4,176億元，是睽違4個月重返四千億元大關，對淨值與資本適足率形成正面支撐。

壽險業動作更為猛烈。6月才加碼372億元，7月隨即大砍745億元是近13個月來最大減碼規模。壽險業者說，7月政策紅利消退，避險工具成本飆升，業者趁台股走揚、積極實現資本利得補獲利。

值得注意的是，7月底壽險業國內外現金水位1兆1,730億元，是近三年半新高，並已連四個月走揚，顯示資產配置策略仍偏向防禦，「現金為王」的保守態勢明顯。

券商則展現截然不同的操作思維。繼6月小幅調節25億元後，7月大舉加碼390億元，反映市場普遍認為川普高關稅利空已被消化，看好台股後市仍有上行空間，因此積極布局。

金融圈觀察，即便8月台股續熱，但在除息行情結束後，銀行業多採降低股票水位來減少曝險，避免股價波動影響淨值；壽險則傾向賣股實現利得，以預作第四季美國降息後金融環境轉變的準備。

就近年金融業操作節奏，銀行業往往自7月起逐步減碼，待第四季才緩步重建部位；壽險業同樣多在年底才會有較大規模的進出與布局。

金管會公布2025年7月底金融三業國內外股票投資餘額3兆5,877億元（市價列帳），月增3.1%遠低於同月台股上漲5.78%，反映金融業在除息行情過後普遍反手調降持股。

累計前七月，銀行加碼750億元，為撐盤主力；券商減碼手筆收斂到171億元；壽險業則反轉大砍730億元成為拖累台股的補刀角色，使金融三業合計對台股淨減碼151億元，逆轉前六月淨加碼401億元的局勢。

再以國外股市來看，壽險業7月底持國外股票市值5,066億元，月增5.3%遠低美國S&P指數同期2.17%，推算7月加碼美股154億元。整體壽險業7月對國內外股市合計減碼591億元，累計前七月已減碼約1,665億元。

外資上周買超台股1587億破紀錄 提防短線過熱

台股周線連三紅高點難測…貪婪推動行情 預期下周仍會驚驚漲

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

相關新聞

金融業領息後反手賣股 壽險7月大砍逾700億元成補刀主力

金融業領完股息後，反手賣股。據金管會統計，2025年7月銀行、壽險雙雙減碼台股，抵銷券商加碼力道，單月金融三業合計淨減碼...

壽險銀行棄股轉債 金融三業7月大舉搶進美債逾2300億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，由於美債價格在7月下跌，十年期國債殖利率在7月中旬之前甚至一度逼近4.5%，使金融...

外資單周買超創高 資金行情多頭強勢、期待聯準會降息

台股上周多頭氣勢如虹，單周加權指數大漲980點、漲幅達4%，周線連3紅，其中外資大舉買超1587億元，改寫台股史上單周最...

降息潮倒數！壽險領軍 金融三業7月現近一年半最大買債量

金融業加速卡位降息行情。據金管會統計，2025年7月金融三業合計補債2,294億元，終結連三月拋售潮，更寫近一年半最大買...

上市櫃陸續除息…錢潮一波波 台股迎1,700億活水

台股錢潮一波接一波，外資上周大買1,587億元，9月以來買超2,071億元，成為近期指數頻創歷史新高的推進器。隨時間進入...

上市櫃除息…郭台銘蟬聯股息王 百億入袋

第3季是上市櫃公司發放發現金股利高峰季，由於2024年現金股利再次飆破2.3兆元大關，大股東荷包滿滿。其中，鴻海集團創辦...

