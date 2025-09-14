降息潮倒數！壽險領軍 金融三業7月現近一年半最大買債量

金融業加速卡位降息行情。據金管會統計，2025年7月金融三業合計補債2,294億元，終結連三月拋售潮，更寫近一年半最大買債量，累計前七月砍債規模收斂到903億元。

金控主管分析，金融業趁7月美債殖利率反彈逢低進場，先鎖定高債息，還搶占9月降息後潛在資本利得空間，一舉雙贏。美十年期公債殖利率7月略彈到4.36%，8月已走低到4.24%，市場預估降息後將再往4%靠攏。殖利率與價格成反向。

分業觀察，銀行7月補債884億元，結束連三賣。主因一是持債量大的行庫以7月底當天早上匯價計算，美元升值2.7%，海外債折算台幣後帳面價值增加；二是銀行提前佈局降息行情，短期可賺養券利差，長期有望收割資本利得。

數據顯示，7月底銀行債券未實現損失降至822億元，創近三年半新低，回到美國2022年暴力升息前水位，舊債評價壓力大幅減輕。

壽險業7月更大補債1,216億元，是至少兩年半最大單月買盤，業者指出，7月海外投資級債殖利率小幅反彈、價格回落，提供布局機會。券商則同步加碼194億元，展現對後市看好。

不過若從前七月累計來看，銀行仍是拋債主力，即便7月回補，累計仍減碼1,726億元，壽險則逆轉為淨加碼588億元，券商加碼擴大到235億元。整體金融三業拋債規模已由上半年逾3,000億元，收斂至903億元。

換言之，上半年因川普關稅政策衝擊美元大貶，金融業對美債信心下滑而大幅砍債，但7月起隨降息預期升溫，金融三業同步回補，投資基調已由保守轉為積極卡位。