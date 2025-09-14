一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB、生技 聚焦
台股上周五（12日）開盤上漲133點，在一線AI股維持強勢，波段漲幅較大的中小電子人氣指標股震盪激烈，指數收盤上漲258點、收在25,474點。月線持續向上，但短線連續上漲後正乖離較大容易震盪，高檔爆量收黑的個股可能領先轉弱。
台新投顧協理范婉瑜表示，輝達與美光等費半成分股走強，帶動台股再創歷史新高，此外，外資大量湧入後大漲，短線過熱風險上升，近期交易避免過度追高，可留意低基期個股；本周聯準會降息機率高，明年加速降息，可布局高股息個股、REITs或債券ETF。
統一投顧協理陳晏平指出，台股技術面維持強勢、外資期貨空單續減、輝達新AI晶片Rubin CPX明年底上市、Oracle財報亮眼、本周還有國防航太展等利多題材，另外，美初領失業金人數創近四年來最高、8月CPI符合預期，預料聯準會降息成定局，估台股震盪盤堅。
操作上，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦AI概念、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概、軍工及生技等。
