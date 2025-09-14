第一金證贊助體育 獲表揚

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
第一金證券贊助高雄市運動登峰計畫，第一金證券總經理李美芳（右）獲市長陳其邁表揚。第一金證券／提供
第一金證券贊助高雄市運動登峰計畫，第一金證券總經理李美芳（右）獲市長陳其邁表揚。第一金證券／提供

高雄市政府11日舉辦體育有功人員表揚典禮，第一金證券參與高雄市「運動登峰計畫」贊助而獲表揚，由第一金證券總經理李美芳出席領獎。第一金證券表示，透過公私協力成為運動選手的後援，希望培育更多選手在運動賽事發光，為自己和國家爭取最高榮耀，壯大台灣運動實力。

第一金控長期致力支持國內運動發展，培育優秀運動選手，為延續母公司策略，第一金證券近年逐步投入體育活動贊助，將資源聚焦在基層學校及有潛力年輕選手的培養，2024年起支持高雄市運動發展局運動登峰計畫，為重點發展體育項目及潛力運動選手提供計畫性贊助，讓選手專注於訓練。

第一金證券目前透過運動登峰計畫支持青年跨欄選手謝元愷與那瑪夏國中舉重隊。謝元愷為國內田徑運動新秀，近年國內外比賽成績優異，在今年全國大專運動會獲110米高欄亞軍，更是2025年夏季世界大學運動會代表隊成員，為2026年名古屋亞運培訓選手之一。

而那瑪夏國中舉重隊是近年新成立的體育校隊，那瑪夏國中雖為原鄉學校，為建立特色教育成立舉重隊，草創期間需要外部資源挹注，第一金證券給予支持，希望未來該校可以發展成為舉重運動員的搖籃，培育出更多新生代選手。

另外，為支持基層學校運動團隊出國比賽，第一金證券今年亦贊助台北市立北投國中女壘隊，7月底赴美國參加「2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，以七戰全勝的優異戰績奪下冠軍，為國爭光。北投國中女壘隊成軍15年來屢創佳績，陸續獲U15亞洲盃冠軍、U15世界盃第四名，今年再獲冠軍，已是國內培育女壘選手重點學校。

第一金證券指出，運動實力是國力的展現，亦能提升國際形象，且台灣選手在國際競賽優異的表現，更能超越族群，凝聚國人的共同情感。未來將持續支持基層及潛力運動選手的培育，讓優秀的選手們不斷「追求卓越、邁向第一」，在運動競技舞台上發光發熱，讓世界看見台灣。

運動 舉重 第一金證券

