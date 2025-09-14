群聯、信驊利多 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）近期報告指出，NAND產業即將迎來AI時代，預計2029年，AI NAND市場將占整體市場逾三成，額外貢獻290億美元潛在市場。雖過去NAND一直供過於求，但未來將呈現反轉，因此整體供應鏈中，台廠的群聯（8299）、信驊皆有望受惠。

大摩看好群聯在供不應求的背景下，最有望受惠，給予「優於大盤」評等，目標價608元；信驊因其在BMC市場的領先地位以及CPU規格轉換和伺服器市場成長的趨勢，同樣維持「優於大盤」評級，目標價6,100元。

大摩預估，產業將從過去的供過於求轉變至供不應求。自2022年以來，NAND產業一直處於供過於求，但隨著AI基礎設施部署加速，預測在基本情境下，2026年將出現2%的供應缺口。

大摩指出，AI應用對高速、大容量儲存及隨機輸出入存取的需求，因此使得QLCeSSD成為AI應用的最佳儲存解決方案；另外，新款的NLSSD預計於2025年底至2026年初推出，目標是取代傳統硬碟，若NLSSD在2026年成功取代5%的硬碟市場，NAND的供應缺口將擴大到8%。