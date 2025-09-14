就市論勢／半導體先進製程 可留意

盤勢分析

美國8月非農就業報告顯示勞動力市場顯著放緩，僅新增2.2萬人，報告並修正前幾個月的數據，包括6月就業減少1.3萬人，是2020年12月以來首次負成長。另外，8月失業率升至4.3%，為2021年末以來最高點。

這份疲弱的就業報告，為美國聯準會降息提供降息的堅實依據，9月降息1碼幾乎已成定局，市場預期今年降息3碼的機率也上升至六成，被視為刺激經濟成長、防止衰退的必要舉措。

此外，美國對等關稅對經濟的實質影響逐步顯現，預期對台灣傳統產業衝擊相對較大，然而，傳統產業占對美出口比重不到三成，因此不會對台灣整體出口產生重大影響，但高科技產業與傳統產業景氣的分化將更為明顯。

在美國雲端服務供應商（CSP）及大型語言模型（LLM）領導廠商持續擴大資本支出助力下，台灣AI相關高科技產品下半年出口仍可延續上半年動能，維持15%以上成長速度，支撐台股2025年每股純益年增率仍有10%左右，在亞洲新興國家名列前茅。

投資建議

建議持續留意半導體先進製程、AI晶片設計，以及高效能運算（HPC）相關供應鏈。

另外，對等關稅不確定性高峰已過，但美國總統川普仍有可能利用其他貿易相關法條為投資市場帶來波動，因此，具備高股息殖利率且營運穩健的產業及個股，可作為資產配置的選項之一，有助降低投資組合波動。