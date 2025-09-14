快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

就市論勢／半導體先進製程 可留意

經濟日報／ 歐陽渭棠（凱基投信副投資長）

盤勢分析

美國8月非農就業報告顯示勞動力市場顯著放緩，僅新增2.2萬人，報告並修正前幾個月的數據，包括6月就業減少1.3萬人，是2020年12月以來首次負成長。另外，8月失業率升至4.3%，為2021年末以來最高點。

這份疲弱的就業報告，為美國聯準會降息提供降息的堅實依據，9月降息1碼幾乎已成定局，市場預期今年降息3碼的機率也上升至六成，被視為刺激經濟成長、防止衰退的必要舉措。

此外，美國對等關稅對經濟的實質影響逐步顯現，預期對台灣傳統產業衝擊相對較大，然而，傳統產業占對美出口比重不到三成，因此不會對台灣整體出口產生重大影響，但高科技產業與傳統產業景氣的分化將更為明顯。

在美國雲端服務供應商（CSP）及大型語言模型（LLM）領導廠商持續擴大資本支出助力下，台灣AI相關高科技產品下半年出口仍可延續上半年動能，維持15%以上成長速度，支撐台股2025年每股純益年增率仍有10%左右，在亞洲新興國家名列前茅。

投資建議

建議持續留意半導體先進製程、AI晶片設計，以及高效能運算（HPC）相關供應鏈。

另外，對等關稅不確定性高峰已過，但美國總統川普仍有可能利用其他貿易相關法條為投資市場帶來波動，因此，具備高股息殖利率且營運穩健的產業及個股，可作為資產配置的選項之一，有助降低投資組合波動。

降息 美國聯準會

延伸閱讀

陳駿季率農訪團赴美 訪華府與農業州簽採購意向書

外資單周買超創高 資金行情多頭強勢、期待聯準會降息

諷川普39%關稅 瑞士Swatch「3」、「9」互換限量表賣到缺貨

美媒頓悟了？ 拋1觀點指「買中國貨反而有利國安」

相關新聞

超級央行周 台股推演三劇本…Fed利率決議內容將是多空關鍵

美股四大指數上周頻創歷史新高，帶動台股也接連改寫歷史新猷，市場普遍看好行情將進一步挑戰「26K」。隨本周進入超級央行周，...

超級央行周登場大盤震盪難免…台股兩大族群 法人按讚

台股本周進入超級央行周，分析師看好行情有機會挑戰26,000點，惟盤面震盪加劇恐難避免，導致選股難度急劇升高，建議操作聚...

第一金證贊助體育 獲表揚

高雄市政府11日舉辦體育有功人員表揚典禮，第一金證券參與高雄市「運動登峰計畫」贊助而獲表揚，由第一金證券總經理李美芳出席...

蔡明彥專欄／記憶體、金融股 偏多操作

股價狂奔多時的AI股，上周又在美國甲骨文公司釋出高達5,000億美元史詩級驚人待交付訂單的利多下，由半導體股領軍，美股與...

一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB、生技 聚焦

台股上周五（12日）開盤上漲133點，在一線AI股維持強勢，波段漲幅較大的中小電子人氣指標股震盪激烈，指數收盤上漲258...

群聯、信驊利多 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）近期報告指出，NAND產業即將迎來AI時代，預計2029年，AI NAND市場將占整體市場逾三成，額外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。