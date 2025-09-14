資金行情多頭強勢 期待聯準會降息

台股上周多頭氣勢如虹，單周加權指數大漲980點、漲幅達4%，周線連3紅，其中外資大舉買超1587億元，改寫台股史上單周最大買超金額，自營商回補254億元，僅有投信調節176億元，3大法人單周合計加碼台股1664億元。

永豐金證券指出，預期本周FOMC可望達成降息1碼的決議，符合市場期待，資金環境趨向有利，但利多實現後市場恐有震盪，需要注意。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股這波資金行情推升的強勢多頭實有所本，最新公布上市櫃8月營收數據令市場驚艷，在AI需求暢旺、關稅帶動拉貨潮等利多因素，上市櫃8月總營收突破4.15兆元，創下史上最旺8月，且改寫史上單月營收歷史次高佳績，有多達74家公司營收創歷史新高，加上蘋果新機發表、國際半導體展等題材熱度不斷，以及市場期待下周聯準會將宣布降息，挹注市場資金動能，多方強勢表態。

國泰證券觀察，受惠於AI產業，AI運算推動機器人產業升級，使其具備更靈活的機器學習與自我調整能力，進而提升效率並加速智慧製造與工業自動化發展，國際大廠Apple、Meta、Google等陸續發布開源機器人模型，期望將開發者引入快速擴張的機器人生態系統。輝達與富士康也計畫於2026年在休士頓新廠將人形機器人用於AI伺服器的生產；摩根士丹利更估計，2050年全球人形機器人市場的年營收將達到近5兆美元。國泰證券建議，投資人可多加留意機器人產業的發展潛力，尤其在AI技術加速落地應用的趨勢下，相關企業與供應鏈有望受惠，具備長期投資價值。

不過，廖炳焜提醒，目前多方氣勢仍旺，但在外資大量湧入強彈之後，短線過熱風險上升，短宜避免過度追高，採選股不選市策略，優先布局跌深題材股及長線趨勢質優股。