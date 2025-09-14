Fed將開會 未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯邦公開市場操作委員會（FOMC），將於17日至18日召開會議，預計降息1碼（即0.25個百分點）至4%至4.25%，留意主席鮑爾談話內容以及利率點陣圖、經濟預估摘要（SEP）對未來經濟、就業、利率、通貨膨脹的預估。

三是經濟數據，包括8月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工、進口價格等。

四是企業財報，未來一周要公布財報的企業包括Factset、達頓餐廳、通用磨坊、FedEx等。

富蘭克林投顧指出，聯準會（Fed）有望重新開啟降息周期，加上美國仍是人工智慧（AI）領頭羊，包含Grok 4、Gemini 2.5 pro、GPT-5等領先AI模型均在人類最後測驗（HLE）、ARC-AGI-2中展現出堅強實力。通用AI （AGI）的雛型正逐漸浮現，也讓科學界愈來愈期待未來兩年的AI發展並幫助推升生產力。長線來看，持續看好美國經濟與美股前景。

富蘭克林投顧指出，儘管面臨關稅壓力，但美國經濟仍持穩，美股結構性基礎也完好，甚至推動部分指數創歷史新高。對投資人而言，更大的主題是科技創新，特別是AI，AI及相關技術的快速發展正在改變產業。美國工業則正經歷新一波復興，在產線轉移回美國的同時，新技術應用也將使工廠更具競爭力。