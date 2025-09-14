快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

外資上周買超台股1587億破紀錄 提防短線過熱

中央社／ 台北14日電

台股上周多頭氣勢如虹，12日上漲258.93點，收在25474.64點，連續5天創收盤新高，單周大漲980點、周線連3紅。法人分析，由於蘋果新機發表及市場期待本周美國聯準會可望宣布降息，挹注市場資金動能，但近期外資大量湧入後，需留意短線過熱風險上升。

上周法人買賣超回補力道強勢，外資大舉買超新台幣1587.45億元，改寫台股史上單周最大買超金額；自營商回補254.22億元，僅有投信調節176.73億元，三大法人單周合計加碼台股1664.94億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，最新公布的上市櫃公司8月營收數據令市場驚艷，在人工智慧（AI）需求暢旺、關稅帶動拉貨潮等利多因素，上市櫃8月總營收突破4.15兆元，不僅創下史上最旺8月，且改寫史上單月營收歷史次高，多達74家公司營收創歷史新高。

廖炳焜指出，由於蘋果新機發表、國際半導體展等題材熱度不斷，以及市場期待本周美國聯邦準備理事會（Fed）將宣布降息，挹注市場資金動能，多方強勢表態。

廖炳焜進一步分析，美股強勢也成為台股創新高的重要推手，在美股科技指標股大漲帶動下，特別是甲骨文財測預示雲端基礎設施業務熱絡，讓市場對於AI成長性吃下定心丸，上周台股同樣由科技權值股領軍，強者恆強趨勢鮮明，AI伺服器與零組件等族群表現也相當強勢。

儘管台股多方氣勢仍旺，但廖炳焜提醒，在外資大量湧入強彈之後，需留意短線過熱風險上升。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，外資集中買超AI相關股票，導致台股上漲呈現失衡狀態，由AI產業獨強，其他產業相對較弱。

黎方國認為，若美國與台灣達成調降關稅的重大協議，主要受惠者將是傳統產業，而非產品已多數豁免的電子業，資金可能從高基期的電子股轉向低基期的傳產股，對電子股不一定是利多。

黎方國說，台股許多公司的本益比已達40至50倍，難以用基本面評價。若從技術面來看，在台股出現爆量長黑的反轉訊號之前，仍會呈現緩步上漲格局。

台股 美國聯準會

