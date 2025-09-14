快訊

財劃法「鴻門宴」…政院不提修法版本 責任全推藍白

傳統圓環成交通事故溫床 現代或渦輪圓環成主流

上市櫃除息…郭台銘蟬聯股息王 百億入袋

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
第3季是上市櫃公司發放發現金股利高峰季，由於2024年現金股利再次飆破2.3兆元大關，大股東荷包滿滿。 路透

第3季是上市櫃公司發放發現金股利高峰季，由於2024年現金股利再次飆破2.3兆元大關，大股東荷包滿滿。其中，鴻海（2317）集團創辦人郭台銘以約101億元的金額，蟬聯現金股息冠軍，也是台股史上首次有個人突破百億大關，廣達董事長林百里、長榮集團張家第三代張盛恩分居第二、三名。

依據今年各公司董監、前十大股東等名單，郭台銘對鴻海持股，依證期局、證交所統計的個人名下持股約12.54%，而他光從鴻海一家公司就可以收到約101億元股息，是台股個人股利首次突破100億元的新高紀錄，亦持續蟬聯現金股息大戶冠軍寶座。

林百里持有廣達約10.76%、54.05億元的現金股利收入，登上十大排行榜的第二；長榮集團大股東張國華之子張盛恩則以長榮海運4.12%持股、獲利約28.96億元現金股利，排名從前一年的第十名大躍進至第三名。

聯發科董事長蔡明介以約22.55億元排名第四，董娘李翠馨、大股東卓志哲分別以22.39億元、15.69億元，拿下第六、第七名。

富邦金控董事長蔡明興、台灣大董事長蔡明忠今年進帳的股利也增加，分別以22.52億元、15.55億元，排名第五、八名，較前一年的第七、九名，排名上升。

長榮集團，大股東張國華從長榮、長榮鋼、榮運三家公司收到合計約12.32億元股息，也進入前十榜單，排在第九，雖低於兒子張盛恩的名次，但父子同榜，成為市場佳話。

