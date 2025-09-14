上市櫃陸續除息…錢潮一波波 台股迎1,700億活水

台股錢潮一波接一波，外資上周大買1,587億元，9月以來買超2,071億元，成為近期指數頻創歷史新高的推進器。隨時間進入9月中下旬，將連接第4季之際，法人表示，上市櫃公司第4季將發放高達近1,700億元現金股利，將成為挹注多頭的資金活水。

美國勞動市場出現疲弱跡象，預期聯準會（Fed）9月將降息，帶來資金行情，不過，市場也擔憂經濟前景，呈現多空對峙，這時，籌碼成為左右行情關鍵。隨上市櫃公司陸續除息、發放股息，法人估計第4季上市櫃公司預計發放的現金股利多達近1,700億元，將成多方底氣。

根據統計，第4季將有多家上市櫃公司除息，包括瑞昱（2379）、亞德客-KY（1590）、興富發（2542）、世芯-KY（3661）、台灣虎航（6757）、潤隆（1808）、僑威（3078）、宜鼎（5289）、胡連（6279）、鈺齊-KY（9802）等66家公司，將發放去年度現金股利，合計發出397億元。

另外，還有聚賢研發-創、桂盟、尚凡*、台積電等四家公司，將發放今年第1季的現金股利，合計達1,298億元，其中，台積電一家便達1,296億元；達爾膚、聯德控股-KY二家公司將發放今年第2季現金股利9,009萬元、1,155萬元，合計1.01億元。這三大部分的現金股利，合計達1,696億元。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股來到24,500點歷史高檔區後，將進入多空敏感期，任何風吹草動，都將被市場放大檢視，行情起伏也將加劇，資金面的利多，將是多頭重要靠山，由於領到現金股利的投資人大多會將錢再投入股市，為股市正向循環的重要推手，將為台股挹注可觀的資金活水。