台積電16日除息 拚快速填息…法人看好當日達陣

台積電（2330）預計16日除息，為首度季配息5元，此次季配息為2025年第1季股息。法人看好，此次配息相對12日現股收盤價1,260元比率僅約0.4%，加上過去歷次配息占現股比重不高多可快速填息，此次有機會上演第19度當日填息，實際表現仍須視國際市場情勢變化而定。

台積電大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，以季配息5元推算，估計有82.73億元入帳。台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，退休後若未處分手中持股，估計股息將達6.25億元。台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電680萬5,134股，預計股息約3,400萬元。此外，台積電前董事長劉德音持股1.291萬餘股，估計股息將約6.455萬元。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多可快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，去年12月12日第二度除息4元也當日填息，為第17度當日填息；今年3月除息季配息4.5元，為第18度當日填息以及第8度秒填息。不過，今年6月12日除息則歷時十個交易日才完成填息，未能實現第19度當日填息。

就配息政策來看，台積電已預告，未來股息將穩定增加。故5月董事會決議核准配發2025年第1季股息5元，除息交易日為9月16日，並於10月9日發放。今年8月董事會亦已拍板2025年第2季續配5元，除息交易日為12月11日，並於2026年1月8日發放。

台積電季配息穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收、獲利提升，推測2025年至2026年現金股息分別將自20元至24元起跳；台積電先前拍板2025年第1季股息5元，果然如預期2025年股息20元起跳，隨台積電現金流充沛，後續仍可望拉升。

先前台積電股東關注配息比率拉升，盼望公司替股東加薪。台積電財務長黃仁昭回覆，台積配發率是用現金流去計算，目前是現金流七成配發，後續希望穩定拉升。