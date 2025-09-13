台股周線連三紅高點難測…貪婪推動行情 預期下周仍會驚驚漲

加權指數周五上漲258點，收在25,474點，漲幅1.0%，成交量約4,950億元。籌碼面部分，三大法人買超256.7億元，其中外資現貨買超265.3億元，期貨淨空單增加2,241口至18,558口。投信賣超58.1億元，自營商買超49.4億元。本周上漲980點，漲幅4.0%，周線連三紅。法人預期，台股下周仍有機會驚驚漲。

永豐期貨分析，美國CPI數據符合市場預期，核心CPI未見惡化，加上就業市場顯示疲態，使得市場對9月啟動降息的預期大幅提升，並進一步延伸至10月與12月持續降息的可能性，這使得資金風險偏好再度升溫，資本市場延續強勢走勢。台股方面已經連八日上漲，高點難以預測，因為驅動行情的不是基本面數字，而是資金與人性，貪婪往往沒有極限，因此若未做好準備便會被迫站在場外看戲，錯失波段行情。

永豐期貨指出，籌碼觀察顯示，12日融資餘額為2,656.1億元，與年初相比仍有明顯距離，代表散戶資金尚未全面進場，離籌碼凌亂的高檔環境還有一段距離，這也意味著目前行情雖有短線過熱的疑慮，但尚未進入全面失控的瘋狂狀態。另一方面，市場流傳台灣與美國可能即將達成協議，雖然細節仍待確認，但在當前中美競爭格局下，若台美經貿合作再進一步，將成為資金加碼台股的理由之一。總體來看，這一波行情的動能來自降息預期與資金面，並未看到明顯反轉訊號，高點暫時難以推估，但操作策略上應以動態調整為主，避免過度追高的同時，也不要因恐懼而錯過多頭主升段。