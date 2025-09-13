台股連5天創歷史新高 法人：聚焦17日FOMC會議

快訊

中央社／ 台北13日電
台股示意圖。聯合報系資料照

AI動能強勁，台股本週氣勢如虹，連續5個交易日改寫歷史新高，週五集中市場指數收在25474.64點，創收盤指數新天價，全週大漲980.06點，週漲幅4%，上市公司總市值也飆上82兆元。法人指出，下週頭號觀盤重點緊盯17日FOMC （聯邦公開市場委員會）會議的降息動態。

法人分析，上週台股、美股同步創高，主要有兩大原因，一是降息預期，以及強勁的AI動能。目前市場普遍預期聯準會（Fed）9月將啟動降息，有利資金寬鬆，引爆資金行情。

其次，甲骨文（Oracle）週二美股盤後公布財報，透露手中剩餘履約義務金額達到4550億美元，比去年同期暴增359%，被視為AI資本支出持續放大的明證，AI族群振奮。

永豐金投顧分析，甲骨文的利多訊息事發突然，市場反應激烈，短線資金加速流入，本週外資在台股大舉買超新台幣1587.45億元，創史上最大單週買超金額紀錄，不過值得注意的是，外資熱情、投信冷靜，投信上週調節176.73億元，形成土洋對作。

另外市場高度朝向AI傾斜，資金匯聚，本週電子零組件類股大漲7.6%；半導體類股也上漲5.9%，電腦及周邊類股漲5.8%。反觀非AI族群，康霈法說內容不如預期，拖累生技醫療類股週跌6.3%。

永豐金投顧認為，本週頭號觀察重點聚焦17日FOMC會議，近期陸續公布的總經數據顯示，美國就業疲軟、通膨趨緩，已經為降息排除障礙，預期FOMC可望達成降息1碼的決議，符合市場期待，資金環境趨向有利，但利多實現後市場恐有震盪，需要注意。

美可望降息 債券迎轉機

基金特蒐／中小型台股 活力四射

就市論勢／AI 鏈、半導體 擔綱主流

外資連九買 台股連五天創新高…累計敲進2,148億元

外資連九買 台股連五天創新高…累計敲進2,148億元

反映聯準會（Fed）將降息的資金行情，台股本周勁揚。加權指數連五天創新高，累計周漲980點，漲幅4%，周線連三紅。外資連...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

美超微出貨潮 帶旺概念股…麗臺、華泰、雙鴻等營運添柴火

美國人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro）11日宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Black...

就市論勢／AI 鏈、半導體 擔綱主流

台股昨（12）日在美股創高激勵帶動下，再度挑戰歷史高點；AI題材持續撐盤，盤中指數最高來到25,492點，終場漲258點，收25,474點，再創新高，成交量4,928億元。周線連三紅。

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買...

