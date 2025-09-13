台股連5天創歷史新高 法人：聚焦17日FOMC會議

AI動能強勁，台股本週氣勢如虹，連續5個交易日改寫歷史新高，週五集中市場指數收在25474.64點，創收盤指數新天價，全週大漲980.06點，週漲幅4%，上市公司總市值也飆上82兆元。法人指出，下週頭號觀盤重點緊盯17日FOMC （聯邦公開市場委員會）會議的降息動態。

法人分析，上週台股、美股同步創高，主要有兩大原因，一是降息預期，以及強勁的AI動能。目前市場普遍預期聯準會（Fed）9月將啟動降息，有利資金寬鬆，引爆資金行情。

其次，甲骨文（Oracle）週二美股盤後公布財報，透露手中剩餘履約義務金額達到4550億美元，比去年同期暴增359%，被視為AI資本支出持續放大的明證，AI族群振奮。

永豐金投顧分析，甲骨文的利多訊息事發突然，市場反應激烈，短線資金加速流入，本週外資在台股大舉買超新台幣1587.45億元，創史上最大單週買超金額紀錄，不過值得注意的是，外資熱情、投信冷靜，投信上週調節176.73億元，形成土洋對作。

另外市場高度朝向AI傾斜，資金匯聚，本週電子零組件類股大漲7.6%；半導體類股也上漲5.9%，電腦及周邊類股漲5.8%。反觀非AI族群，康霈法說內容不如預期，拖累生技醫療類股週跌6.3%。

永豐金投顧認為，本週頭號觀察重點聚焦17日FOMC會議，近期陸續公布的總經數據顯示，美國就業疲軟、通膨趨緩，已經為降息排除障礙，預期FOMC可望達成降息1碼的決議，符合市場期待，資金環境趨向有利，但利多實現後市場恐有震盪，需要注意。