外資連九買 台股連五天創新高…累計敲進2,148億元

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
反映聯準會（Fed）將降息的資金行情，台股本周勁揚。聯合報系資料照
反映聯準會（Fed）將降息的資金行情，台股本周勁揚。加權指數連五天創新高，累計周漲980點，漲幅4%，周線連三紅。外資連九買，九個交易日買超2,148億元為推升台股最大功臣，主要敲進台積電（2330）、鴻海兩大權值股。

法人表示，隨資金行情啟動，台股可望再挑戰高點。下周有台北國際航太暨國防工業展將於18日開展，及美國聯準會（Fed）將正式揭曉降息結果，為影響下周台股走勢的兩大關鍵。

9月來外資買賣超台股概況
9月來外資買賣超台股概況

台股昨（12）日開高走高，在權值股、集團股領漲，終場上揚258點，收在25,474點再創歷史新高，市值82.1兆元亦創高，成交金額從11日爆量6,094億元，縮減至4,950億元。台積電是昨天領漲主將，因甲骨文釋出樂觀的雲端基礎建設展望，掀起AI算力投資熱潮再起，帶動台積電昨天股價收在新天價1,260元，台達電、智邦、台光電等指標股也都創下掛牌來新高，鴻海也在本周創波段新高。

外資是台股本波最大資金動能，9月來，除第一天賣超外，接下來九個交易日均買超，其中買超的重點是護國神山，而且是從8月29日就開始買超台積電，總計11個交易日，買超台積電逾千億元，達1,031億元；另外連續12個交易日買超鴻海總計520億元。以昨天單日來看，外資買超265.4億元，主要買超台積電、鴻海、健策、廣達；投信賣超58.1億元，連14賣，自營商買超49.4億元，三大法人共買超256.7億元。八大公股行庫逢高調節65.7億元。19大類股漲多跌少，並以汽車、半導體、營建最強勢，千金股維持24檔。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總黃文清看法，隨著市場對降息的樂觀預期升溫，加上半導體需求前景穩健，在重要權值股支撐，拉抬電子族群氣勢。從AI伺服器、半導體先進製程個股8月營收普遍表現亮眼，顯示台股相關供應鏈的競爭力，凸顯AI需求仍旺。

台股 台積電

