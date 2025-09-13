快訊

美超微出貨潮 帶旺概念股…麗臺、華泰、雙鴻等營運添柴火

經濟日報／ 編譯黃淑玲蕭君暉／綜合報導
美超微宣布，已經開始大量出貨輝達Blackwell Ultra系統的伺服器。路透
美超微宣布，已經開始大量出貨輝達Blackwell Ultra系統的伺服器。路透

美國人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro）11日宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Blackwell Ultra系統的伺服器，激勵股價12日在美股早盤大漲逾5%。隨美超微出貨放量，法人看好，概念股麗臺（2465）、華泰、雙鴻、尼得科超眾、南俊等後市添營運動能。

美超微表示，正在大量出貨輝達HGX B300、GB300 NVL72伺服器系統給全球客戶，維持快速部屬輝達新技術的紀錄，提供客戶優勢。

美超微執行長梁見後在聲明中表示，該公司擁有「快速且成功部署輝達新技術的最優秀紀錄」，美超微採用輝達機櫃和系統的資料中心產品，幫助解決各種「AI基礎設施的挑戰」，例如複雜的網路拓樸與布線、電力供應與散熱管理等問題。

雙鴻為美超微水冷板主力供應商，累計今年前八月營收133.45億元，年增30.5%。雙鴻預估第3季營收將季增高個位數或以上。其中，伺服器營收占比達60%、水冷營收約35%，為主要營收增長動能。第4季伺服器與水冷營收占比將續揚。

南俊是美超微伺服器滑軌供應商，主要供應4U以下機種，南俊下半年也積極擴大兩大美系CSP滑軌的出貨量，同時供應ASIC伺服器滑軌產品。

供應鏈表示，輝達GB200與GB300的AI伺服器，以及CSP的ASIC伺服器等產品，第3季量產出貨，將帶動南俊業績持續往上，同時，伺服器營收占比55%至60%，推升毛利率守穩30%大關。

法人表示，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊的營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利將形成正向循環。

美超微旗下大訊科技與肯微，合計持股麗臺比率約30%，躍居最大股東。而大訊科技董事長梁見發，以及肯微董事長梁見達，都是美超微董事長梁見後的手足。麗臺董事長盧崑山先前表示，2025年將以AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等為業績成長主要動能，今年力拚轉盈。

梁見後8月在上季財報說明會便曾討論較早版本的Blackwell產品，表示美超微能以領先市場的時間，出貨B200系統給客戶，而且有信心B300和GB300系統也能以類似的時間效率出貨，甚至可能加快，讓客戶比其他業者更快部署AI。

營收 超微 伺服器

