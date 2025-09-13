AI熱潮、美將降息助攻 日韓台股同創新高

亞洲股市牛氣沖天，日、韓、台股十二日收盤同創歷史新高，反映投資人看好亞洲晶片製造商將受惠於人工智慧（ＡＩ）熱潮，以及美國聯準會（Ｆｅｄ）即將啟動降息。台股周五歡喜大漲二百五十八點，收在二萬五千四百七十四點，台積電收盤價與市值也再創新高，昨日終場以一千二百六十元作收，上漲廿元，換算市值衝上卅二點六八兆。

美股反映聯準會將降息的資金行情大漲，帶動台股跟進上揚，本周以來加權指數天天創新高，累計周漲九百八十點，漲幅百分之四，周線連三紅。其中外資連九買，九個交易日買超二千一百四十八億元，主要敲進台積電、鴻海兩大權值股。

由於美國軟體巨擘甲骨文釋出樂觀的雲端基礎建設展望，激勵近日股價暴漲，並掀起ＡＩ算力投資熱潮再起，除了台積電，本周包括台達電、智邦、台光電都創下掛牌來新高，鴻海也在本周創波段新高。

外資昨日買超台積電一萬八一四張，統計顯示，外資自八月廿九日起連續十一個交易日累計買超逾八萬張，推升台積電股價屢創新高。台積電本周收盤價已連續三個交易日創高，累計本周漲幅逾百分之六，半導體展前迄昨日上漲八十元。

綜觀整體亞股表現，日經二二五指數十二日收漲百分之○點九至四萬四千七百六十八點一二點、連續三日創收盤新高；南韓KOSPI指數勁揚百分之一點五收在三千三百九十五點五四點，同樣連三日刷新收盤新高價。台股則跳漲百分之一，連五日創收盤新高。

受日、韓、台股大漲激勵，ＭＳＣＩ亞太指數揚升百分之一點一，有望連七日上漲，締造二○二四年五月來最長連漲紀錄。

隨著亞洲國家推進與美國的貿易談判，降低關稅疑慮，改善了投資人的風險胃口。ＡＩ熱潮再起，推升半導體產業高度集中的日、韓、台股。陸股受流動性拉抬，以及聯準會有望降息將給予亞洲央行更多寬鬆空間，也讓亞股瀰漫牛市氛圍。

此外，日、韓股也得益於旨在增進股東報酬的公司治理改善題材。

儘管美股標普五百指數正徘徊在歷史新高價位，但表現落後其他已開發市場，這意味著投資人正撤出美國市場，轉為布局歐洲與亞洲市場。