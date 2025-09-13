快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

就市論勢／AI 鏈、半導體 擔綱主流

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

台股昨（12）日在美股創高激勵帶動下，再度挑戰歷史高點；AI題材持續撐盤，盤中指數最高來到25,492點，終場漲258點，收25,474點，再創新高，成交量4,928億元。周線連三紅。

市場對降息預期樂觀，美股三大指數近日同時創下收盤新高，台股今年以來漲勢仍落後美股，在AI與科技相關財報題材發酵帶動下，盤面類股輪動，AI相關主題接棒率領大盤挑戰新高。

根據美國最新公布8月PPI、CPI數據， 舒緩市場對通膨頑強擔憂，加上初領失業救濟金人數大增，市場強化對聯準會9月降息期待，帶動台股持續維持多方氣勢。

AI生態系統前景健康，多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目進展穩步推進。另外，在新AI資料中心建設公告、對新型推理AI模型強勁需求，以及更有利的高階晶片半出口政策加持下亦提振市場信心。

根據安聯台股投資團隊初步估算，2026年整體企業獲利估成長20%。以類股來看，預估電子2025年仍維持高速成長約23%，金融、非金電獲利也呈現成長，分別預估將成長5%、13%。

投資建議

在AI軍備競賽下，全球主要雲端服務業者持續加碼投資，資本支出動能可望延續至明年，再加上星際之門計畫及中東投資，有利台廠AI供應鏈及半導體產業。類股持續輪動，在AI概念股與相關供應鏈有望在基本面撐盤下，第4季仍是擔綱主流。

延伸閱讀

外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張

美國下周可望重啟降息 台灣央行立即跟進？銀行業者這樣看

中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

台股外資連八買 買超逾千億元、力挺權值股

相關新聞

外資連九買 台股連五天創新高…累計敲進2,148億元

反映聯準會（Fed）將降息的資金行情，台股本周勁揚。加權指數連五天創新高，累計周漲980點，漲幅4%，周線連三紅。外資連...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

美超微出貨潮 帶旺概念股…麗臺、華泰、雙鴻等營運添柴火

美國人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro）11日宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Black...

就市論勢／AI 鏈、半導體 擔綱主流

台股昨（12）日在美股創高激勵帶動下，再度挑戰歷史高點；AI題材持續撐盤，盤中指數最高來到25,492點，終場漲258點，收25,474點，再創新高，成交量4,928億元。周線連三紅。

金居再爆違約交割 金額超過3,271萬元

櫃買中心昨（12）日公布PCB概念股金居再次發生重大違約交割事件，總金額高達3,271.3萬元，距離金居8月19日發生1...

AI熱潮、美將降息助攻 日韓台股同創新高

亞洲股市牛氣沖天，日、韓、台股十二日收盤同創歷史新高，反映投資人看好亞洲晶片製造商將受惠於人工智慧（ＡＩ）熱潮，以及美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。