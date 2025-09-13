就市論勢／AI 鏈、半導體 擔綱主流

盤勢分析

台股昨（12）日在美股創高激勵帶動下，再度挑戰歷史高點；AI題材持續撐盤，盤中指數最高來到25,492點，終場漲258點，收25,474點，再創新高，成交量4,928億元。周線連三紅。

市場對降息預期樂觀，美股三大指數近日同時創下收盤新高，台股今年以來漲勢仍落後美股，在AI與科技相關財報題材發酵帶動下，盤面類股輪動，AI相關主題接棒率領大盤挑戰新高。

根據美國最新公布8月PPI、CPI數據， 舒緩市場對通膨頑強擔憂，加上初領失業救濟金人數大增，市場強化對聯準會9月降息期待，帶動台股持續維持多方氣勢。

AI生態系統前景健康，多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目進展穩步推進。另外，在新AI資料中心建設公告、對新型推理AI模型強勁需求，以及更有利的高階晶片半出口政策加持下亦提振市場信心。

根據安聯台股投資團隊初步估算，2026年整體企業獲利估成長20%。以類股來看，預估電子2025年仍維持高速成長約23%，金融、非金電獲利也呈現成長，分別預估將成長5%、13%。

投資建議

在AI軍備競賽下，全球主要雲端服務業者持續加碼投資，資本支出動能可望延續至明年，再加上星際之門計畫及中東投資，有利台廠AI供應鏈及半導體產業。類股持續輪動，在AI概念股與相關供應鏈有望在基本面撐盤下，第4季仍是擔綱主流。