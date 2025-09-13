快訊

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買盤縮手，整體交投略為降溫，元大台灣50（0050）仍是交投重心。

市場專家指出，美國8月CPI年增率2.9%、核心CPI年增率3.1%，整體而言8月CPI數據符合預期，未改變對聯準會降息期待，也連帶左右台股零股投資人抄底意願。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、鴻海、台積電、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50、台達電、光寶科、華邦電，十檔標的交易量從1,100萬至312萬股，較上周降溫。

法人表示，未來一周將迎來超級央行周，其中美國8月非農就業報告凸顯就業市場疲軟，聯準會9月降息1碼機率大增，鑒於市場在非農就業報告公布後，擔憂經濟或就業成長不確定性較多，例如消費疲軟，根據目前FedWatch工具顯示，投資人認為今年底前可能降息3碼，聯準會接下來利率政策，將是台股零股市場未來多空焦點。

外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張

美國下周可望重啟降息 台灣央行立即跟進？銀行業者這樣看

台股外資連八買 買超逾千億元、力挺權值股

美降息預期受惠！金控雙雄富邦、國泰8月雙賺破百億 股價強漲勝大盤

外資連九買 台股連五天創新高…累計敲進2,148億元

反映聯準會（Fed）將降息的資金行情，台股本周勁揚。加權指數連五天創新高，累計周漲980點，漲幅4%，周線連三紅。外資連...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

美超微出貨潮 帶旺概念股…麗臺、華泰、雙鴻等營運添柴火

美國人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro）11日宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Black...

就市論勢／AI 鏈、半導體 擔綱主流

台股昨（12）日在美股創高激勵帶動下，再度挑戰歷史高點；AI題材持續撐盤，盤中指數最高來到25,492點，終場漲258點，收25,474點，再創新高，成交量4,928億元。周線連三紅。

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生...

