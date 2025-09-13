快訊

iPhone 17登場掀手機降價潮！vivo V50狂降9千、iPhone 16現省5910元

切割四叉貓遭出征！雪坊優格強調「無政治立場」：不再與高度爭議人士合作

槍殺川普之友柯克嫌犯照片曝光…可能單獨作案 「彈殼刻有激進訊息」

聽新聞
0:00 / 0:00

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生（6493）奪下，周漲幅超過六成。

本周漲逾一成有44檔，其中前十強落在29.7%至61.9%間，以產業分布觀察，科技股重返資金懷抱，共占七檔，其餘三檔為生技醫療股。

本周漲幅最強是雷虎生，大漲61.9%，近期股價波動相當劇烈，8月29日、9月1日兩個交易日都觸及暫停交易標準。

周漲幅第二至十名為LCD材料光學膜達輝光電57.1%、電動車相關榮炭50.4%、中西藥製造商得生製藥46.4%、印刷電路板聯致45.02%、半導體測試零組件商勵威38.5%、IC設計擷發科34.3%、新藥漢達34.07%、半導體材料股山太士30.1%、抗光投影幕及激光電視顯示屏材料股和詮29.7%。

延伸閱讀

系統電董事長李益仁擔任加百裕副董事長 雙方合作欲擴大市場觸角

漢測預計17日登興櫃 搶攻AI與HPC先進測試市場商機

中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

全民權證／台達電 挑價外15%

相關新聞

外資連九買 台股連五天創新高…累計敲進2,148億元

反映聯準會（Fed）將降息的資金行情，台股本周勁揚。加權指數連五天創新高，累計周漲980點，漲幅4%，周線連三紅。外資連...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

美超微出貨潮 帶旺概念股…麗臺、華泰、雙鴻等營運添柴火

美國人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro）11日宣布，已經開始大量出貨輝達（Nvidia）Black...

就市論勢／AI 鏈、半導體 擔綱主流

台股昨（12）日在美股創高激勵帶動下，再度挑戰歷史高點；AI題材持續撐盤，盤中指數最高來到25,492點，終場漲258點，收25,474點，再創新高，成交量4,928億元。周線連三紅。

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買...

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。