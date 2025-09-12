快訊

上市公司股價、市值雙創新高 身價首次突破82兆元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
9月12日全體上市公司市場總值為新台幣82兆1,403.96億元。示意圖。中央社
根據臺灣證券交易所統計，9月12日發行量加權股價指數收盤為25,474.64點，較9月5日的24,494.58點上漲980.06點，漲幅約為4％，台灣50指數收盤為22,283.02點，較上周的21,068.43點上漲1,214.59點，漲幅約為5.76％，寶島股價指數收盤為28,573.21點，較上周的27,557.81點上漲1,015.4點，漲幅約為3.68％。

9月12日全體上市公司市場總值為新台幣82兆1,403.96億元，較9月5日市值78兆9,450.05億元增加3兆1,953.91億元，增幅約為4.05％；不論加權指數收盤價、上市公司市值均創歷史新高，上市市值首次突破82兆元。

產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲7.55％為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌6.32％為最大，未含金融類指數上漲921.54點，漲幅約為4.29％，未含電子類指數下跌7.12點，跌幅約為0.04％，未含金融電子類指數下跌127.9點，跌幅約為0.93％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆5,985.49億元，全體上市股票成交金額為2兆4,168.45億元，股票成交量周轉率為2.9％。

各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為：半導體類6,528.64億元，占全體上市股票交易金額27.01％。第二名電子零組件類4,549.44億元，占全體上市股票交易金額18.82％。第三名，電腦及周邊設備類3,499.78億元，占全體上市股票交易金額14.48％。

成交量周轉率前三名產業為：第一名玻璃陶瓷類17.7％。第二名電機機械類9.37％。第三名電子零組件類9％。

累計今年年初開盤迄今共170個交易日，集中市場總成交金額為62兆7,097.29億元，市場日平均成交金額為3,688.81億元，股票成交量周轉率為73.62％，股票日平均成交量周轉率為0.43％。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

股票 電子零組件

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

美元、美債殖利率反彈 台指期夜盤以靜制動

台指期夜盤12日開盤後，在台股連五天創新高，多頭停下來喘口氣，加上美債殖利率、美元反彈中，以25,428點、下跌30點開...

上市公司股價、市值雙創新高 身價首次突破82兆元

根據臺灣證券交易所統計，9月12日發行量加權股價指數收盤為25,474.64點，較9月5日的24,494.58點上漲98...

外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張

台股今天漲258.93點，收在25474.64點，連續5個交易日創收盤新高，外資扮演重要推手，今天外資及陸資買超新台幣2...

