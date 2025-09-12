快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

台積電鉅額交易首見1,334.2元天價 多頭狂歡上看26,000大關

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股本周天天創歷史新高，台積電（2330）12日收盤價也創歷史新高價1,260元，盤後鉅額配對交易也跟著持續刷新天價。(本報資料照片)
台股本周天天創歷史新高，台積電（2330）12日收盤價也創歷史新高價1,260元，盤後鉅額配對交易也跟著持續刷新天價。(本報資料照片)

台股本周天天創歷史新高，台積電（2330）12日收盤價也創歷史新高價1,260元，盤後鉅額配對交易也跟著持續刷新天價，最高來到1,334.2元，張數15張、總交易金額2,001.3萬元，該筆鉅額交易與現貨收盤差距拉大至74.2元，若換算成加權指數漲點，還有高達615點的空間，台股將上看26,000大關，多頭持續蓄力上攻。

根據證交所資料，台積電12日盤後鉅額交易有8筆，平均加權價格落在1,212.35元，價格上下緣為1,230至1,334.2元。而這也是台積電盤後鉅額交易首次出現突破1,300元大關的新天花板，歷史次高為今年8月27日的1,290元、第三高為今年9月11日的1,285.5元。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電於高盛年度大會報喜！四大亮點撐腰、股價續戰高峰

台股外資連八買 買超逾千億元、力挺權值股

台積電能衝多高？網樂觀喊「至少1800」：遲早突破2000

台股續紅！早盤上漲逾200點 台積電開高15元

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

台積電鉅額交易首見1,334.2元天價 多頭狂歡上看26,000大關

台股本周天天創歷史新高，台積電（2330）12日收盤價也創歷史新高價1,260元，盤後鉅額配對交易也跟著持續刷新天價，最...

由賠轉賺！皇翔處分410張台積電股票 獲利7240萬元

皇翔（2545）12日公告，自7月21日至9月12日，處分台積電（2330）股票共410張，每股平均價格1,248元，交...

外資買超265億！華邦電、鴻海分居買超冠亞軍 這檔ETF竟被賣超1.8萬張

台股12日收25,474.64點，上漲258.93點，創收盤新高，盤面上由台積電（2330）領軍權值股上攻，三大法人中僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。