台積電鉅額交易首見1,334.2元天價 多頭狂歡上看26,000大關

台股本周天天創歷史新高，台積電（2330）12日收盤價也創歷史新高價1,260元，盤後鉅額配對交易也跟著持續刷新天價，最高來到1,334.2元，張數15張、總交易金額2,001.3萬元，該筆鉅額交易與現貨收盤差距拉大至74.2元，若換算成加權指數漲點，還有高達615點的空間，台股將上看26,000大關，多頭持續蓄力上攻。

根據證交所資料，台積電12日盤後鉅額交易有8筆，平均加權價格落在1,212.35元，價格上下緣為1,230至1,334.2元。而這也是台積電盤後鉅額交易首次出現突破1,300元大關的新天花板，歷史次高為今年8月27日的1,290元、第三高為今年9月11日的1,285.5元。