台積電鉅額交易首見1,334.2元天價 多頭狂歡上看26,000大關
台股本周天天創歷史新高，台積電（2330）12日收盤價也創歷史新高價1,260元，盤後鉅額配對交易也跟著持續刷新天價，最高來到1,334.2元，張數15張、總交易金額2,001.3萬元，該筆鉅額交易與現貨收盤差距拉大至74.2元，若換算成加權指數漲點，還有高達615點的空間，台股將上看26,000大關，多頭持續蓄力上攻。
根據證交所資料，台積電12日盤後鉅額交易有8筆，平均加權價格落在1,212.35元，價格上下緣為1,230至1,334.2元。而這也是台積電盤後鉅額交易首次出現突破1,300元大關的新天花板，歷史次高為今年8月27日的1,290元、第三高為今年9月11日的1,285.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言