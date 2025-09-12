外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張
台股今天漲258.93點，收在25474.64點，連續5個交易日創收盤新高，外資扮演重要推手，今天外資及陸資買超新台幣265.25億元，連續9個交易日買超；權值股台積電今天獲外資買超1.08萬張，連續11個交易日買超，累計超過8.55萬張。
台股今天持續挑戰歷史高點，權值股台積電撐盤，記憶體族群漲勢明顯，中小型股回神，指數盤中最高觸25492.28點，終場收在25474.64點，上漲258.93點，漲幅1.03%；台股週線上漲980.06點，週線連3紅。
自營商今天買超台股49.41億元，投信賣超56.71億元，外資及陸資買超265.25億元，三大法人合計買超257.95億元。
觀察外資今天買超排行榜前10名個股，以記憶體、伺服器代工廠及金融股為主，其中華邦電以4.46萬張登上榜首，鴻海2.77萬張居次，台新新光金2.04萬張排第3名。其他上榜個股包括永豐金、仁寶、凱基金、中信金、英業達、群創、友達。
台積電8月業績創單月歷史次高，加上SEMICONTaiwan國際半導體展本週登場及大客戶蘋果（Apple）推出新產品，激勵今天台積電股價續揚收在1260元，改寫收盤新高，市值達32.68兆元。
蘋果公司日前發表iPhone 17等一系列新產品，台積電為蘋果處理器主要代工廠，市場看好台積電將是主要受惠者之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言