外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張

中央社／ 台北12日電
台股今天漲258.93點，收在25474.64點，連續5個交易日創收盤新高，外資扮演重要推手。示意圖。中央社
台股今天漲258.93點，收在25474.64點，連續5個交易日創收盤新高，外資扮演重要推手，今天外資及陸資買超新台幣265.25億元，連續9個交易日買超；權值股台積電今天獲外資買超1.08萬張，連續11個交易日買超，累計超過8.55萬張。

台股今天持續挑戰歷史高點，權值股台積電撐盤，記憶體族群漲勢明顯，中小型股回神，指數盤中最高觸25492.28點，終場收在25474.64點，上漲258.93點，漲幅1.03%；台股週線上漲980.06點，週線連3紅。

自營商今天買超台股49.41億元，投信賣超56.71億元，外資及陸資買超265.25億元，三大法人合計買超257.95億元。

觀察外資今天買超排行榜前10名個股，以記憶體、伺服器代工廠及金融股為主，其中華邦電以4.46萬張登上榜首，鴻海2.77萬張居次，台新新光金2.04萬張排第3名。其他上榜個股包括永豐金、仁寶、凱基金、中信金、英業達、群創、友達。

台積電8月業績創單月歷史次高，加上SEMICONTaiwan國際半導體展本週登場及大客戶蘋果（Apple）推出新產品，激勵今天台積電股價續揚收在1260元，改寫收盤新高，市值達32.68兆元。

蘋果公司日前發表iPhone 17等一系列新產品，台積電為蘋果處理器主要代工廠，市場看好台積電將是主要受惠者之一。

