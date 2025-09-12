快訊

台新證、元富證董事會通過發行新股方式合併 擴大市場版圖

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新新光金（2887）合併後子公司陸續推進合併，12日於證交所召開重訊記者會，由財務長賴昭吟說明證券及期貨合併事宜。記者林伯東／攝影
台新新光金（2887）合併後子公司陸續推進合併，12日於證交所召開重訊記者會，由財務長賴昭吟說明證券及期貨合併事宜，其中台新證券以合併發行新股方式支付對價，預計以台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股。

賴昭吟表示，台新綜合證券與元富證券於今日分別召開董事會代行股東會，決議通過以換股方式辦理合併。合併後台新證券為存續公司，元富證券為消滅公司，公司名稱為「台新綜合證券股份有限公司」。

本合併案擬由台新證券以合併發行新股方式支付對價，預計以台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

賴昭吟指出，雙方合併後將有效發揮綜效，透過整合集團資源，共享協同行銷優勢，藉此提升營運效能、降低成本，同時擴大業務市占及資產規模，全方位推升整體獲利能力與永續成長動能。

她說，本次合併案不僅是雙方策略性布局的重要里程碑，更將帶動整體服務升級。合併後，將擴大分公司據點、提供多元化金融商品與便捷的交易體驗，為客戶創造更大的價值、提供員工更寬廣的舞台。

元富 台新新光金

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

美元、美債殖利率反彈 台指期夜盤以靜制動

台指期夜盤12日開盤後，在台股連五天創新高，多頭停下來喘口氣，加上美債殖利率、美元反彈中，以25,428點、下跌30點開...

上市公司股價、市值雙創新高 身價首次突破82兆元

根據臺灣證券交易所統計，9月12日發行量加權股價指數收盤為25,474.64點，較9月5日的24,494.58點上漲98...

外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張

台股今天漲258.93點，收在25474.64點，連續5個交易日創收盤新高，外資扮演重要推手，今天外資及陸資買超新台幣2...

