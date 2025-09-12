外資買超265億！華邦電、鴻海分居買超冠亞軍 這檔ETF竟被賣超1.8萬張

台股12日收25,474.64點，上漲258.93點，創收盤新高，盤面上由台積電（2330）領軍權值股上攻，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超265.25億元，統計外資買超最多的是華邦電（2344），單日買超44,686張，其次是買超鴻海（2317）27,785張；期街口布蘭特正2（00715L）卻是遭外資賣超18,281張，居賣超冠軍，其次是賣超光寶科（2301）13,524張。

台股早盤以25,349.7點開出，一度拉升至25,492.28點，為盤中歷史次高，盤面上由台積電領軍上攻，股價開高走高，收在1,260元，追平盤中新高，同時也是收盤新高，鴻海、台達電（2308）、富邦金（2881）、國泰金（2882）也收高，大盤指數再寫收盤新高，本周連續5個交易日收盤都創新高。

統計三大法人買超1,664.94億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超265.25億元，投信賣超56.72億元；自營商買超（合計）49.42億元，其中自營商（自行買賣）買超12.2億元、自營商（避險）買超37.22億元。

統計外資買超前十名個股中，電子股占6檔，金融股占4檔，買超前兩名為華邦電、鴻海， 另外，買超台新新光金（2887）20,472張，仁寶（2324）也獲外資買超16,479張；外資賣超前十名個股中，光寶科遭賣超13,524張， 神達（3706）也被賣超8,445張。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示， 外資單周買超金額創史上新高，推升台股收盤指數刷新歷史新高，上市櫃8月總營收突破4.15兆元，不僅創史上最旺8月，且改寫史上單月營收歷史次高佳績，多達74家公司營收創歷史新高，加上蘋果新機發表、國際半導體展等題材熱度不斷，及市場期待下周聯準會將宣布降息，挹注市場資金動能，多方強勢表態。

廖炳焜進一步分析，美股強勢也成為台股創新高的重要推手，在美股科技指標股大漲帶動下，特別是甲骨文財測預示雲端基礎設施業務熱絡，讓市場對於AI成長性吃下定心丸，本周台股同樣由科技權值股領軍，且強者恆強趨勢鮮明，如晶圓龍頭大廠股價連3日刷新歷史新高紀錄，AI伺服器與零組件等族群表現也相當強勢。

對於聯準會下周降息預期，廖炳焜指出，美國8月CPI年增率2.9%，為今年1月以來最大增幅，加上美國就業市場出現疲態，顯示就業狀況可能在川普政府課徵關稅前已經轉弱，截至9月6日當周，美國初領失業救濟金人數攀升至26.3萬人，創下近4年新高，因此市場認為降息幾乎已成定局。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，9月降息機率達100%，並預估10月與11月的FOMC會議將各再降息一碼。