經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
台股12日收25,474.64點，上漲258.93點，創收盤新高，盤面上由台積電（2330）領軍權值股上攻，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超265.25億元，統計外資買超最多的是華邦電（2344），單日買超44,686張，其次是買超鴻海（2317）27,785張；期街口布蘭特正2（00715L）卻是遭外資賣超18,281張，居賣超冠軍，其次是賣超光寶科（2301）13,524張。

台股早盤以25,349.7點開出，一度拉升至25,492.28點，為盤中歷史次高，盤面上由台積電領軍上攻，股價開高走高，收在1,260元，追平盤中新高，同時也是收盤新高，鴻海、台達電（2308）、富邦金（2881）、國泰金（2882）也收高，大盤指數再寫收盤新高，本周連續5個交易日收盤都創新高。

統計三大法人買超1,664.94億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超265.25億元，投信賣超56.72億元；自營商買超（合計）49.42億元，其中自營商（自行買賣）買超12.2億元、自營商（避險）買超37.22億元。

統計外資買超前十名個股中，電子股占6檔，金融股占4檔，買超前兩名為華邦電、鴻海， 另外，買超台新新光金（2887）20,472張，仁寶（2324）也獲外資買超16,479張；外資賣超前十名個股中，光寶科遭賣超13,524張， 神達（3706）也被賣超8,445張。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示， 外資單周買超金額創史上新高，推升台股收盤指數刷新歷史新高，上市櫃8月總營收突破4.15兆元，不僅創史上最旺8月，且改寫史上單月營收歷史次高佳績，多達74家公司營收創歷史新高，加上蘋果新機發表、國際半導體展等題材熱度不斷，及市場期待下周聯準會將宣布降息，挹注市場資金動能，多方強勢表態。

廖炳焜進一步分析，美股強勢也成為台股創新高的重要推手，在美股科技指標股大漲帶動下，特別是甲骨文財測預示雲端基礎設施業務熱絡，讓市場對於AI成長性吃下定心丸，本周台股同樣由科技權值股領軍，且強者恆強趨勢鮮明，如晶圓龍頭大廠股價連3日刷新歷史新高紀錄，AI伺服器與零組件等族群表現也相當強勢。

對於聯準會下周降息預期，廖炳焜指出，美國8月CPI年增率2.9%，為今年1月以來最大增幅，加上美國就業市場出現疲態，顯示就業狀況可能在川普政府課徵關稅前已經轉弱，截至9月6日當周，美國初領失業救濟金人數攀升至26.3萬人，創下近4年新高，因此市場認為降息幾乎已成定局。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，9月降息機率達100%，並預估10月與11月的FOMC會議將各再降息一碼。

不過，廖炳焜提醒，目前多方氣勢仍旺，但在外資大量湧入強彈之後，短線過熱風險上升，宜避免過度追高，採選股不選市策略，優先布局跌深題材股及長線趨勢質優股。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資 台股 鴻海 台積電 華邦電

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

台積電鉅額交易首見1,334.2元天價 多頭狂歡上看26,000大關

台股本周天天創歷史新高，台積電（2330）12日收盤價也創歷史新高價1,260元，盤後鉅額配對交易也跟著持續刷新天價，最...

由賠轉賺！皇翔處分410張台積電股票 獲利7240萬元

皇翔（2545）12日公告，自7月21日至9月12日，處分台積電（2330）股票共410張，每股平均價格1,248元，交...

外資買超265億！華邦電、鴻海分居買超冠亞軍 這檔ETF竟被賣超1.8萬張

台股12日收25,474.64點，上漲258.93點，創收盤新高，盤面上由台積電（2330）領軍權值股上攻，三大法人中僅...

