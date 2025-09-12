台股本週大漲980點 上市公司總市值飆破82兆創新高

快訊

中央社／ 台北12日電
本週台股表現紅不讓，週五集中市場指數收在25474.64點，創收盤指數歷史新高。圖／本報資料照片
本週台股表現紅不讓，週五集中市場指數收在25474.64點，創收盤指數歷史新高，全週大漲980.06點，週漲幅4%，週線連3紅。根據證交所統計，上市公司總市值飆升至新台幣82兆1403億元，同創歷史新高，較上週大增3兆1953億元。

產業別指數方面，本週以電子零組件類指數上漲7.55%，漲幅最大，跌幅最大則是生技醫療類指數下跌6.32%。其他未含金融類指數上漲921.54點，漲幅約4.29%；未含電子類指數下跌7.12點，跌幅約0.04%；未含金融電子類指數下跌127.90點，跌幅約0.93%。

本週全體上市股票成交金額為2兆4168億元，成交金額前3名產業，包括半導體類成交金額6528.64億元，占全體上市股票交易金額比重27.01%；電子零組件類成交金額4549.44億元，占比18.82%；電腦及周邊設備類成交金額3499.78億元，占比14.48%。

累計今年初開盤迄今共170個交易日，集中市場總成交金額為62兆7097億元，市場日平均成交金額3688億元。

