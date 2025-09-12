外資單周買超1587億元 大買鴻海逾17萬張、台積電逾6萬張 誰被拋售？

台股12日收25,474.64點，上漲258.93點，創收盤新高，大盤指數本周上漲980.06點，周漲幅4%，外資本周買超1,587.45億元，改寫台股史上單周最大買超金額，統計本周外資買超前十名中，買超鴻海（2317）17萬5,463張最高，其次是買超寶成（9904）94,096張；外資賣超台玻（1802）54,541張，高居本周賣超冠軍。

台股本周天天漲，12日續創收盤新高，三大法人單周合計加碼台股1,664.94億元，其中，外資大舉買超1,587.45億元，改寫台股史上單周最大買超金額，自營商回補254.22億元，僅投信調節176.73億元。

統計外資本周買超前十名個股依序是鴻海、寶成、華邦電（2344）、永豐金（2890）、東元（1504）、台新新光金（2887）、台積電（2330）、緯創（3231）、中信金（2891）、欣興（3037）等；外資大買標的中，電子股占6檔，金融股有3檔，傳產股則僅1檔。

鴻海12日收在217.5元，本周漲幅6.1%，外資本周買超高達17萬5,463張；寶成是唯一外資周買超前十名中的傳產股；另外，東元收在89.4元，本周漲幅31.47%，外資本周買超63,892張；台積電收1,260元，創收盤新高，外資本周買超61,711張。

統計外資本周賣超前十名個股依序是台玻、長榮航（2618）、神達（3706）、中鋼（2002）、廣宇（2328）、凱基金（2883）、台船（2208）、長興（1717）、宏碁（2353）、華新（1605）等；外資本周賣超台玻54,541張，居賣超個股冠軍，其次是賣超長榮航36,452張。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股這波資金行情推升的強勢多頭實有所本，外資單周買超金額創史上新高，推升台股指數本周數日刷新歷史新高紀錄，另外，最新公布上市櫃8月營收數據令市場驚艷，在AI需求暢旺、關稅帶動拉貨潮等利多因素，上市櫃8月總營收突破4.15兆元，不僅創史上最旺8月，且改寫史上單月營收歷史次高，多達74家公司營收創歷史新高，加上蘋果新機發表、國際半導體展等題材熱度不斷，及市場期待下周聯準會將宣布降息，挹注市場資金動能，多方強勢表態。

不過，廖炳焜提醒，目前多方氣勢仍旺，但在外資大量湧入強彈之後，短線過熱風險上升，宜避免過度追高，採選股不選市策略，優先布局跌深題材股及長線趨勢質優股。