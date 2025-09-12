快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

台積電於高盛年度大會報喜！四大亮點撐腰、股價續戰高峰

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電（2330）12日以1,260元創收盤歷史新高。事實上，台積電於近日參加在舊金山舉行的高盛Communacopia +年度科技大會分享最新進展。記者劉學聖／攝影
台積電（2330）12日以1,260元創收盤歷史新高。事實上，台積電於近日參加在舊金山舉行的高盛Communacopia +年度科技大會分享最新進展。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）12日以1,260元創收盤歷史新高。事實上，台積電於近日參加在舊金山舉行的高盛Communacopia +年度科技大會分享最新進展。高盛總結「四大重點」，包括：高效能運算（HPC）需求、N3/N5製程產能提升、先進封裝業務進展、海外擴產計畫等，因此評等維持「買進」、目標價1,370元不變。

首先，受惠智慧型手機與HPC需求推升，台積電先進製程產能展望再度強化。高盛預期，N2的量產速度將顯著加快，且初期放量的營收貢獻有望高於N3，預估2026年N2將貢獻晶圓營收比重達11.5%，明顯高於N3首年僅有的5.1%，反映智慧型手機與HPC應用需求的強勁支撐。

第二，台積電針對市場關注的N3/N5產能緊俏問題做出回應。由於當前台積電AI應用主要建構於N5製程，未來將逐步轉向N3。高盛則預期，台積電將持續將產能自N7轉向N5，再由N5轉向N3，以支撐強勁AI需求；此外，N2與 A14製程之間同樣具備高度設備通用性，意味台積電可在不同節點間彈性調度產能，以滿足客戶需求並強化競爭力。

第三，先進封裝在非AI應用方面，高盛指出，除了AI應用外，台積電先進封裝在非AI領域的動能亦持續增強，隨著WMCM、SoIC、CPO、CoPoS等新技術推進，管理層預期未來1–2年將有更多導入案例，穩固台積電在先進封裝領域的地位。

高盛舉例，Apple的iPhone應用處理器將採用WMCM，博通的Tomahawk6將轉向CoWoS-S，超微（AMD）的Venice伺服器CPU則預計於2026年升級至FOCoS-Bridge。

第四，儘管海外晶圓廠積極擴產，台積電長期毛利率目標仍具可達性。高盛指出，台積電多元的海外擴產計畫，將透過三項策略緩解毛利率壓力：一是向客戶傳遞地理上多元布局的價值，二是提升成本效率，並成為各地區最具成本效益的製造商，三是善用政府支持。

高盛表示，台積電長期毛利率維持在53%以上目標仍具可行性。營收展望方面，公司預估2024至2029年年均複合成長率（CAGR）為15–20%；而高盛認為仍具上行空間，主因包括N2製程需求強勁、N3與N5產能持續供不應求，反映AI應用需求延續熱絡。

AI 高盛 台積電

延伸閱讀

台積電能衝多高？網樂觀喊「至少1800」：遲早突破2000

台股續紅！早盤上漲逾200點 台積電開高15元

台積電股價、市值創新高 外資連十買、累計超過10萬張

台積電攜手供應商衝刺ESG

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

外資單周買超1587億元 大買鴻海逾17萬張、台積電逾6萬張 誰被拋售？

台股12日收25,474.64點，上漲258.93點，創收盤新高，大盤指數本周上漲980.06點，周漲幅4%，外資本周買...

台積電於高盛年度大會報喜！四大亮點撐腰、股價續戰高峰

台積電（2330）12日以1,260元創收盤歷史新高。事實上，台積電於近日參加在舊金山舉行的高盛Communacopia...

法人天天買、台股天天創新高！三大法人本周買超近1665億元

台股12日由台積電（2330）續創新高1,260元領攻，鴻海（2317）、台達電（2308）、金控雙雄等強勢助攻，追隨美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。