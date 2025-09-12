法人天天買、台股天天創新高！三大法人本周買超近1665億元
台股12日由台積電（2330）續創新高1,260元領攻，鴻海（2317）、台達電（2308）、金控雙雄等強勢助攻，追隨美股創高腳步，改寫盤中歷史次高25,492.28點，收盤25,474.64點新高紀錄，展現連5日刷新收盤歷史高點多頭氣勢，而成交值縮減至4,818億元。三大法人買超257.96億元。累計一周，台股漲980.06點、漲幅4%，周線連3紅，三大法人買超1,664.94億元。
統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超265.25億元，投信賣超56.72億元；自營商買超（合計）49.42億元，其中自營商（自行買賣）買超12.2億元、自營商（避險）買超37.22億元。
觀察今日成交值超過百億元個股有10檔，資金明顯集中在AI供應鏈及高波動標的。依序為：金居（8358）337.46億元，股價跌6.22%、收233.5元，盤中最高271元、最低230元；台積電331.32億元，股價漲1.61%、收1,260元，盤中最高1,260元、最低1,250元；台達電162.08億元，股價漲0.72%、收837元，盤中最高854元、最低834元；昇貿（3305）156.2億元，股價漲6.94%、收154元，盤中最高158元、最低145.5元；鴻海155.31億元，股價漲1.4%、收217.5元，盤中最高218.5元、最低216.5元；康霈*（6919）148.57億元，股價漲0%、收207元，盤中最高222.5元、最低189元；光寶科（2301）144.63億元，股價跌1.51%、收163元，盤中最高173元、最低160.5元；奇鋐（3017）127.64億元，股價漲2.44%、收1,050元，盤中最高1,075元、最低1,035元；聯鈞（3450）111.13億元，股價漲1.73%、收206元，盤中最高222.5元、最低205.5元；南亞科（2408）108.6億元，股價漲1.59%、收57.4元，盤中最高60.5元、最低55.5元。
觀察今日成交量超過十萬大張個股有9檔，主軸仍圍繞記憶體族群與ETF人氣標的、AI材料等題材上。依序為：華邦電（2344）成交274,900張，股價漲1.8%、收25.45元；力積電（6770）成交201,098張，股價漲4.36%、收17.95元；南亞科成交186,631張，股價漲1.59%、收57.4元；旺宏（2337）成交147,381張，股價漲1.35%、收22.6元；期街口布蘭特正2（00715L）成交144,552張，股價跌3.62%、收10.93元；金居成交136,041張，股價跌6.22%、收233.5元；主動統一台股增長（00981A）成交107,030張，股價跌0.58%、收13.73元；群益台灣精選高息（00919）成交101,856張，股價漲0.79%、收21.68元；昇貿成交101,730張，股價漲6.94%、收154元。
