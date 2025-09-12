台股連5天收歷史新高！五大功臣點名 金控雙雄驚喜入列

美國8月CPI符合預期，市場預期聯準會降息在即，美股四大指數昨夜全面創高，道指更首次突破46,000點關卡，帶動台股12日持續攻高，盤中改寫歷史次高25,492.28點，終場漲258.93點、收25,474.64點，連5日刷新收盤歷史新高點，成交值縮減至4,818億元。而觀察今日助攻台股續創高的五大功臣，分別為台積電（2330）貢獻165.75點、鴻海（2317）貢獻13.29點、富邦金（2881）貢獻7點、國泰金（2882）貢獻5.16點、台達電（2308）貢獻近4.94點。

台積電今日開高15元、報1,255元，股價並再度強拉尾盤收歷史新高1,260元。累計一周大漲6.78%，周線連3紅。

台積電受惠AI晶片代工需求強勁，近期受美國客戶大單與資本支出題材帶動，AI及高階製程業績看俏。此外，8月營收創同期新高，毛利率穩健，手握先進製程領先優勢，長期獲利能力持續提升。籌碼面上，9月以來至11日止，外資天天買超達74,348張，三大法人合計買超74,698張。

鴻海今日盤中觸及218.5元、再寫波段新高，終場漲1.4%，收在217.5元；累計一周股價漲6.1%，周線連3紅。

鴻海近期股價強勢，歸功於其多元布局的營運模式。集團業務橫跨多個當前最熱門的產業。其中，身為蘋果重要的合作夥伴，鴻海受惠於新機發表帶來的換機潮，特別是AI手機所衍生的新商機，營運展望正向；此外，鴻海在AI伺服器供應鏈中扮演關鍵角色，從硬體製造到AI解決方案，積極搶攻市場，為未來成長開闢新路；另，集團也持續拓展機器人與電動車事業，透過MIH平台與相關技術，展現其在未來新興產業的企圖心。

籌碼面上，9月以來至11日止，外資同樣天天買超，累計敲進200,020張，三大法人合計買超198,200張。

台達電今日盤中再刷新歷史天價854元，終場漲0.72%，收在837元、平歷史收盤最高紀錄。累計一周股價大漲15.29%，周線連3紅。市值達2.17兆、晉升「2兆元」企業。

台達電為電源與散熱大廠，受惠於AI伺服器快速擴張，旗下電源供應器、液冷系統、散熱模組成長動能強勁。8月合併營收478.6億元，連續兩個月創新高，月增5.4%、年增26.7%；前8月合併營收3,362.11億元，年增24.6%。

籌碼面上，本周以來外資天天賣超，但9月以來仍買超1,268張，三大法人合計買超5,092張。

此外，FED降息在即，金控雙雄今日也雙雙量增走高。富邦金漲1.84%、收88.5元，國泰金漲1.71%、收65.5元；累計一周，富邦金漲1.72%、國泰金漲1.39%，周線皆為連2紅。

受惠近期市場利率趨勢及壽險、金控業績穩健，且金融股避險屬性明顯，金控雙雄近日股價也緩步向上墊高。基本面表現上，富邦金8月稅後純益111億元；前8月稅後純益734.8億元，EPS 5.11元，穩居金控獲利王。子公司台北富邦銀行8月及累計前8月獲利均創下歷年同期新高；富邦產險與富邦證券8月獲利皆創下歷史新高，累計前8月獲利亦皆為歷年同期次高。

國泰金8月稅後純益102.7億元，月增13.8％、年增95.2％，改寫同期第三高；前8月稅後純益650.5億元，年減33.8％，EPS 4.18元。各子公司核心業務動能穩健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史同期新高，國泰證券為歷史同期次高。

籌碼面上，9月以來至11日止，富邦金獲外資累計買超4,092張、投信買超8,362張，三大法人合計買超12,300張；國泰金獲外資累計買超22,749張、投信買超15,701張，三大法人合計買超37,391張。