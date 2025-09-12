最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元，追平盤中天價，創收盤新高，市值增至32兆6,750億元。中央社
台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤中天價，創收盤新高，市值增至32兆6,750億元，同樣創歷史紀錄。

台積電12日以1,255元開出，終場收在最高的1,260元，上漲20元， 漲幅1.61%；市值增至32兆6,750億元，影響大盤指數約167元；台股本周以來天天漲，12日收在25,474.64點，上漲258.93點，漲幅1.03%，本周上漲980.06點， 周漲幅4%。

台積電本周以來除了8日收平盤之外，股價連漲4天，本周上漲80元， 周漲幅6.78%；台積電今年首季每股純益13.94元，董事會決議，調高今年首季現金股利至每股5元，普通股配息基準日為今年9月22日，除息交易日9月16日。

台積電先前召開法說會預估，第3季美元營收318~330億美元，平均值324億美元，季增約8%；以第3季匯率假設基礎1美元兌新台幣29元來計算，毛利率55.5~57.5%，較前一季下滑。

