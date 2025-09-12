快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台股示意圖。中央社

金融類股在金控雙雄強漲帶動下，類股指數收盤上漲1.05%，雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）分別單日大漲1.84%、1.71%，站上近期高點，整體金融類股漲幅超過1%的有與股市密切相關的凱基金（2883）與元大金（2885），以及國票金（2889）、第一金（2892），銀行股包括彰銀（2801）、台中銀（2812）等，其中，凱基金股價上漲2%在金控股中漲幅最大，台中銀單日漲幅更達2.72%最亮眼。

台股本周來每天創新高，本波主要在大型科技股領漲下帶動指數頻創新高，而金融股今天也展開落後補漲，漲幅超越大盤，金融類股指數今天收盤上漲22.9點，單日漲幅1.05%，以2,211 點作收，大型金控權值股富邦金、國泰金雙雄在8月獲利大賺百億元，以及市場預期美國下周將啟動降息，有利壽險金控獲利表現下，雙雄股價今天也漲勢凌厲，帶動金融類股向上攻堅。

法人分析，美國將降息對金融股財務操作有利，大型壽險的龐大海外債券部位受惠，股市操作也可望拉高收益，有利金融獲利表現。不過，美國降息對台幣匯率影響，以及台灣央行跟進步調如何、降息後的利差變化等，仍須持續關注。

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

台股再創高金控雙雄領漲 金融股同歡慶 凱基金、台中銀單日強漲2%亮眼

金融類股在金控雙雄強漲帶動下，類股指數收盤上漲1.05%，雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）分別單日大漲1.84...

中美晶集團應聲漲！茂矽衝漲停 中美晶、環球晶大漲逾半根漲停

市場降息預期樂觀，台股12日開高震盪，盤面上電子股依舊是盤面焦點，其中中美晶（5483）集團整體股價勁揚，以茂矽（234...

台股本周天天漲什麼股還可以買？這些族群分析師還敢買

台股本周天天漲，且持續在刷新紀錄，到底是什麼理由可以支撐大盤指數頻頻創高？分析師認為，外資持續大買， 可能與FED降息幅...

