台股再創高金控雙雄領漲 金融股同歡慶 凱基金、台中銀單日強漲2%亮眼

金融類股在金控雙雄強漲帶動下，類股指數收盤上漲1.05%，雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）分別單日大漲1.84%、1.71%，站上近期高點，整體金融類股漲幅超過1%的有與股市密切相關的凱基金（2883）與元大金（2885），以及國票金（2889）、第一金（2892），銀行股包括彰銀（2801）、台中銀（2812）等，其中，凱基金股價上漲2%在金控股中漲幅最大，台中銀單日漲幅更達2.72%最亮眼。

台股本周來每天創新高，本波主要在大型科技股領漲下帶動指數頻創新高，而金融股今天也展開落後補漲，漲幅超越大盤，金融類股指數今天收盤上漲22.9點，單日漲幅1.05%，以2,211 點作收，大型金控權值股富邦金、國泰金雙雄在8月獲利大賺百億元，以及市場預期美國下周將啟動降息，有利壽險金控獲利表現下，雙雄股價今天也漲勢凌厲，帶動金融類股向上攻堅。

法人分析，美國將降息對金融股財務操作有利，大型壽險的龐大海外債券部位受惠，股市操作也可望拉高收益，有利金融獲利表現。不過，美國降息對台幣匯率影響，以及台灣央行跟進步調如何、降息後的利差變化等，仍須持續關注。