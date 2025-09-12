快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

聯合新聞網／ 玩股網
中信金（2891）。圖／中信金控提供
中信金（2891）。圖／中信金控提供

【文．玩股神探】

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。

但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。

把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利321億，不但比去年同期的270億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

股價為什麼能穩在40元以上？因為市場買單的是「穩定賺錢的核心業務」。

公司最近也把方向講得很白：未來重點回到銀行的核心競爭力，外加財富管理。

對投資人來說，財管是替客戶管理資產、賣合適商品所帶來的手續費與管理費，收入波動通常比靠投資部位拚行情小很多，能幫整體獲利更平滑。用白話說，就是少一點看天吃飯，多一點穩穩收租。

把這幾件事放在一起看，你會得到一個簡單結論：雖然壽險部位拖累了EPS的表面數字，但銀行本業正創高、現金流體質也更健康，再加上走向財富管理這種相對穩定的收入來源，中信金的投資價值主要來自「本業穩＋結構優化」。

接下來要留意的，就是市場震盪下壽險資產評價的變化，以及公司把財管做大的執行力；如果這兩塊都能守住與放大，股價自然就有底氣。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中信金為什麼被看好？股價站穩 40 元，關鍵就在「銀行＋財管」！

2891中信金

玩股網

追蹤

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

台股再創高金控雙雄領漲 金融股同歡慶 凱基金、台中銀單日強漲2%亮眼

金融類股在金控雙雄強漲帶動下，類股指數收盤上漲1.05%，雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）分別單日大漲1.84...

中美晶集團應聲漲！茂矽衝漲停 中美晶、環球晶大漲逾半根漲停

市場降息預期樂觀，台股12日開高震盪，盤面上電子股依舊是盤面焦點，其中中美晶（5483）集團整體股價勁揚，以茂矽（234...

台股本周天天漲什麼股還可以買？這些族群分析師還敢買

台股本周天天漲，且持續在刷新紀錄，到底是什麼理由可以支撐大盤指數頻頻創高？分析師認為，外資持續大買， 可能與FED降息幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。