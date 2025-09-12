中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

【文．玩股神探】

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。

但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。

把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利321億，不但比去年同期的270億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

股價為什麼能穩在40元以上？因為市場買單的是「穩定賺錢的核心業務」。

公司最近也把方向講得很白：未來重點回到銀行的核心競爭力，外加財富管理。

對投資人來說，財管是替客戶管理資產、賣合適商品所帶來的手續費與管理費，收入波動通常比靠投資部位拚行情小很多，能幫整體獲利更平滑。用白話說，就是少一點看天吃飯，多一點穩穩收租。

把這幾件事放在一起看，你會得到一個簡單結論：雖然壽險部位拖累了EPS的表面數字，但銀行本業正創高、現金流體質也更健康，再加上走向財富管理這種相對穩定的收入來源，中信金的投資價值主要來自「本業穩＋結構優化」。

接下來要留意的，就是市場震盪下壽險資產評價的變化，以及公司把財管做大的執行力；如果這兩塊都能守住與放大，股價自然就有底氣。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中信金為什麼被看好？股價站穩 40 元，關鍵就在「銀行＋財管」！