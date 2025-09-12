台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,492點，挑戰11日盤中歷史高點，終場收25,474點，上漲258點，漲幅1.03%，成交量4818億元，權王台積電（2330）則是收1260元，上漲20元，創收盤新高。櫃買則收258點，漲幅0.59%。

其餘權值股部分，鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等表現較為強勢，而聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、台塑化（6505）等則表現較弱。

盤面上類股以汽車、營建、半導體、居家生活、鋼鐵、紡織、電子通路等較為強勢，另外玻陶、綠能環保、化工、電機機械、網通等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有昇貿（3305）、台達電、鴻海、奇鋐、聯鈞（3450）、南亞科（2408）、國巨*、台光電、華邦電（2344）、雙鴻（3324）、群聯（8299）、佳能（2374）、鈊象（3293）、神達（3706）、欣興（3037）、廣達、力積電、華碩（2357）、旺宏（2337）、力成（6239）等

而量大弱勢的則有，金居（8358）、康霈*、光寶科、健策、世芯-KY、東元、緯穎、雷虎、富喬、金像電、智邦、京元電子、台耀、精成科、亞翔、龍德造船等

統一投顧表示，台股昨日再創新高，因正乖離大出現高檔帶量黑K，但技術面仍維持強勢、外資期貨空單續減、輝達新AI晶片Rubin CPX明年底上市、Oracle財報亮眼、下週尚有國防航太展等利多題材，另外，美上週初領失業金人數創近4年來最高、美8月CPI數據符合預期，預料聯準會下週降息已成定局，預估台股指數震盪盤堅往上。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。