台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股12日終場收25,474點，上漲258點，漲幅1.03%，成交量4818億元。中央社
台股12日終場收25,474點，上漲258點，漲幅1.03%，成交量4818億元。中央社

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,492點，挑戰11日盤中歷史高點，終場收25,474點，上漲258點，漲幅1.03%，成交量4818億元，權王台積電（2330）則是收1260元，上漲20元，創收盤新高。櫃買則收258點，漲幅0.59%。

其餘權值股部分，鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等表現較為強勢，而聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、台塑化（6505）等則表現較弱。

盤面上類股以汽車、營建、半導體、居家生活、鋼鐵、紡織、電子通路等較為強勢，另外玻陶、綠能環保、化工、電機機械、網通等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有昇貿（3305）、台達電、鴻海、奇鋐、聯鈞（3450）、南亞科（2408）、國巨*、台光電、華邦電（2344）、雙鴻（3324）、群聯（8299）、佳能（2374）、鈊象（3293）、神達（3706）、欣興（3037）、廣達、力積電、華碩（2357）、旺宏（2337）、力成（6239）等

而量大弱勢的則有，金居（8358）、康霈*、光寶科、健策、世芯-KY、東元、緯穎、雷虎、富喬、金像電、智邦、京元電子、台耀、精成科、亞翔、龍德造船等

統一投顧表示，台股昨日再創新高，因正乖離大出現高檔帶量黑K，但技術面仍維持強勢、外資期貨空單續減、輝達新AI晶片Rubin CPX明年底上市、Oracle財報亮眼、下週尚有國防航太展等利多題材，另外，美上週初領失業金人數創近4年來最高、美8月CPI數據符合預期，預料聯準會下週降息已成定局，預估台股指數震盪盤堅往上。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

台積電 光寶科 台股指數

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

台股再創高金控雙雄領漲 金融股同歡慶 凱基金、台中銀單日強漲2%亮眼

金融類股在金控雙雄強漲帶動下，類股指數收盤上漲1.05%，雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）分別單日大漲1.84...

中美晶集團應聲漲！茂矽衝漲停 中美晶、環球晶大漲逾半根漲停

市場降息預期樂觀，台股12日開高震盪，盤面上電子股依舊是盤面焦點，其中中美晶（5483）集團整體股價勁揚，以茂矽（234...

台股本周天天漲什麼股還可以買？這些族群分析師還敢買

台股本周天天漲，且持續在刷新紀錄，到底是什麼理由可以支撐大盤指數頻頻創高？分析師認為，外資持續大買， 可能與FED降息幅...

