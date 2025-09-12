中美晶集團應聲漲！茂矽衝漲停 中美晶、環球晶大漲逾半根漲停

市場降息預期樂觀，台股12日開高震盪，盤面上電子股依舊是盤面焦點，其中中美晶（5483）集團整體股價勁揚，以茂矽（2342）領軍漲停，創下波段新高，中美晶、環球晶（6488）大漲逾半根停板，朋程（8255）、台特化（4772）同樣呈現上漲。

茂矽8月營收達1.74億元，月增5.3%，年減0.4%，累計前8月營收14.16億元，年增20.3%。近年積極發展車用功率元件與碳化矽新產線，營收與毛利已見成效。

中美晶後續本業持續開發太陽能新客戶、整合再生能源製與服務，尋求策略聯盟機會。其他轉投資包括環球晶、台特化、朋程、宏捷科營運漸入佳境。公司進行轉型策略包括再生能源製造、整合製造與服務、提供完整能源轉型total solution。並與艾涅爾已簽約訂單超過180億度電，成為台灣主要的綠電供應商之一。

另外，環球晶因應先進製程需求及客戶包產能，於美國建廠。目前已投入35 億美元完成第1階段，環球晶於第2季已取得CHIPS Act的2億美元,且因符合 AMIC資格,稅抵率將從25%提升至35%。再加上原本的10%、合計45%。公司開始提列折舊,並將於量產後申請補助。