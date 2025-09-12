快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

中美晶集團應聲漲！茂矽衝漲停 中美晶、環球晶大漲逾半根漲停

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片

市場降息預期樂觀，台股12日開高震盪，盤面上電子股依舊是盤面焦點，其中中美晶（5483）集團整體股價勁揚，以茂矽（2342）領軍漲停，創下波段新高，中美晶、環球晶（6488）大漲逾半根停板，朋程（8255）、台特化（4772）同樣呈現上漲。

茂矽8月營收達1.74億元，月增5.3%，年減0.4%，累計前8月營收14.16億元，年增20.3%。近年積極發展車用功率元件與碳化矽新產線，營收與毛利已見成效。

中美晶後續本業持續開發太陽能新客戶、整合再生能源製與服務，尋求策略聯盟機會。其他轉投資包括環球晶、台特化、朋程、宏捷科營運漸入佳境。公司進行轉型策略包括再生能源製造、整合製造與服務、提供完整能源轉型total solution。並與艾涅爾已簽約訂單超過180億度電，成為台灣主要的綠電供應商之一。

另外，環球晶因應先進製程需求及客戶包產能，於美國建廠。目前已投入35 億美元完成第1階段，環球晶於第2季已取得CHIPS Act的2億美元,且因符合 AMIC資格,稅抵率將從25%提升至35%。再加上原本的10%、合計45%。公司開始提列折舊,並將於量產後申請補助。

中美晶 環球晶

延伸閱讀

台灣國防產業展望看好 無人艇訂單大爆發！造船業者備受矚目

中美晶、環球晶 挑120天

無人艇大單好補！台船、龍德造船又亮燈「這檔」兩天狂飆30%

昇陽半漲停攻175元 擴產卡位 AI 再生晶圓商機

相關新聞

台股續紅！早盤上漲逾200點 台積電開高15元

台股12日開盤指數上漲133.99點，開盤指數為25,349.7點。台積電（2330）開盤價1,255元，上漲15元。

中美晶集團應聲漲！茂矽衝漲停 中美晶、環球晶大漲逾半根漲停

市場降息預期樂觀，台股12日開高震盪，盤面上電子股依舊是盤面焦點，其中中美晶（5483）集團整體股價勁揚，以茂矽（234...

台股外資連八買 買超逾千億元、力挺權值股

近來台股連連創高，主要買盤來自外資法人，至11日已連八買、累計買超金額逾千億元，買超個股包括台積電（2330）、鴻海（2...

台股本周天天漲什麼股還可以買？這些族群分析師還敢買

台股本周天天漲，且持續在刷新紀錄，到底是什麼理由可以支撐大盤指數頻頻創高？分析師認為，外資持續大買， 可能與FED降息幅...

台股短線現反轉訊號？法人：別擔心…作帳行情開始了

台股11日開高走低，終場雖收小紅，但卻在高檔留下了長達272點的實體黑K線，短線似乎出現反轉訊號。法人指出，由於季底投信...

台積電股價與市值再拚新高！市值逾32.5兆元

半導體展重心，市場資金聚焦台積電（2330）帶動其股價市值再拚新高，12日盤中最高來到1,255元，市值逾32.5兆元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。