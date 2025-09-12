台股本周天天漲什麼股還可以買？這些族群分析師還敢買

台股本周天天漲，且持續在刷新紀錄，到底是什麼理由可以支撐大盤指數頻頻創高？分析師認為，外資持續大買， 可能與FED降息幅度有望從原預估的1碼變成2碼有關，因此先行卡位熱錢行情，以目前多頭氛圍仍然很強的情況來看，仍有高點可期。

不過，在布局上還是要小心，以低位階股為首選，包括CPO、分離元件、被動元件、第三代半導體、DRAM股等可以留意。

台股12日以25,349.7點開高，一度拉升至25,492.28點，雖未突破11日盤中高點，但指數仍處於歷史高檔區，權王台積電（2330）以1,255元開出，盤中漲幅逾1%，鴻海（2317）也大漲，寫下去年11月以來的高點，台達電（2308）一度衝達854元再創歷史新高。

台股本周以來天天漲，截至11日連4個交易日都是創盤中及收盤的新高，12日也有望創收盤新高，外資9月以來僅9月1日賣超，之後也是天天買超，證券分析師張陳浩認為，大盤指數持續創高，未如預期可能在FED降息結果公布前先壓回整理，主要是關鍵在於資金行情預熱。

張陳浩表示，目前加權指數位居相對高檔，外資持續買超，期貨淨空單也在下降，多頭氛圍仍然很強，後續仍有高點可期，推估可能的原因在於外資先行卡位熱錢行情，主要應是預精FED降息幅度由原預估的1碼可能變成2碼，資金行情預熱下，催生台股持續上攻的動能。

張陳浩認為，法人對大盤方向的看法也趨於保守，目前操作應以選股為主，鎖定位階低的族群布局，例如CPO族群，可以留意具有甲骨文大單隱藏版大贏家題材的聯鈞（3450）。

張陳浩說，分離元件族群包括整流二極體及MOSFET股也值得關注，由於AI及BBU都需要整流二極體，可以留意由強茂（2481）帶頭上攻的整流二極體股，這族群還包括德微（3675）、台半（5425）、大中（6435）、尼克森（3317）等；另外則是MOSFET的富鼎（8261）。

張陳浩表示，低位階股還有被動元也也值得觀察，以MLCC為主，包括國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）等；另外，第三代半導體的漢磊（3707）、嘉晶（3016）、環球晶（6488）、中美晶（5483）等；DRAM股在整理後也有機會，可留意華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）等。