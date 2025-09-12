快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

台股短線現反轉訊號？法人：別擔心…作帳行情開始了

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。記者杜建重攝影／聯合報系資料照片
台股示意圖。記者杜建重攝影／聯合報系資料照片

台股11日開高走低，終場雖收小紅，但卻在高檔留下了長達272點的實體黑K線，短線似乎出現反轉訊號。法人指出，由於季底投信與集團作帳行情啟動，隨新一波買盤進場力挺，預期指數還有向上攻堅的空間。

本周行情價漲量增，指數快速衝關25,000點大關。隨著技術指標進入超買區，加上昨日行情開高走低，高低點差達367點，且成交量擴增至6,094億元，呈現中黑K棒，短線似乎出現反轉訊號，成為市場投資人熱議的焦點。

儘管市場擔憂台股短線漲多獲利了結賣壓出籠，拉回修正壓力日熾，不過富邦投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長呂仁傑等市場名師指出，隨季底投信與集團作帳行情啟動，新一波買盤進場力挺，預期指數還有向上攻堅的空間。

此外，聯準會即將進入降息循環，從資金面來看，降息將使資金轉趨寬鬆，利率走低有利於資金從收益變少的標的如銀行存款等轉進股市，將使股市多頭資金添柴加薪，助推行情震盪盤堅。

雖然台股短線上，目前已出現不利因素，如昨日高檔的中黑K棒、短中長期技術指標同步進入高檔區等，不過，由於季底投信與集團作帳行情啟動，加上聯準會降息後，資金將更積極轉進股市，因此預期台股下檔有撐，指數還將蓄勢向上攻堅。

台股 短線 董事長

延伸閱讀

2019年至今買股績效：台股18%、複委託102%！他不滿稱「賺太少」

不是市值、高息ETF最賺！00981A三個月漲勢最強輾壓0050、00919

台股季底作帳行情啟動 有利指數向上攻堅

主動型ETF 上漲動能強

相關新聞

台股續紅！早盤上漲逾200點 台積電開高15元

台股12日開盤指數上漲133.99點，開盤指數為25,349.7點。台積電（2330）開盤價1,255元，上漲15元。

中美晶集團應聲漲！茂矽衝漲停 中美晶、環球晶大漲逾半根漲停

市場降息預期樂觀，台股12日開高震盪，盤面上電子股依舊是盤面焦點，其中中美晶（5483）集團整體股價勁揚，以茂矽（234...

台股外資連八買 買超逾千億元、力挺權值股

近來台股連連創高，主要買盤來自外資法人，至11日已連八買、累計買超金額逾千億元，買超個股包括台積電（2330）、鴻海（2...

台股本周天天漲什麼股還可以買？這些族群分析師還敢買

台股本周天天漲，且持續在刷新紀錄，到底是什麼理由可以支撐大盤指數頻頻創高？分析師認為，外資持續大買， 可能與FED降息幅...

台股短線現反轉訊號？法人：別擔心…作帳行情開始了

台股11日開高走低，終場雖收小紅，但卻在高檔留下了長達272點的實體黑K線，短線似乎出現反轉訊號。法人指出，由於季底投信...

台積電股價與市值再拚新高！市值逾32.5兆元

半導體展重心，市場資金聚焦台積電（2330）帶動其股價市值再拚新高，12日盤中最高來到1,255元，市值逾32.5兆元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。