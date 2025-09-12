台股短線現反轉訊號？法人：別擔心…作帳行情開始了

台股11日開高走低，終場雖收小紅，但卻在高檔留下了長達272點的實體黑K線，短線似乎出現反轉訊號。法人指出，由於季底投信與集團作帳行情啟動，隨新一波買盤進場力挺，預期指數還有向上攻堅的空間。

本周行情價漲量增，指數快速衝關25,000點大關。隨著技術指標進入超買區，加上昨日行情開高走低，高低點差達367點，且成交量擴增至6,094億元，呈現中黑K棒，短線似乎出現反轉訊號，成為市場投資人熱議的焦點。

儘管市場擔憂台股短線漲多獲利了結賣壓出籠，拉回修正壓力日熾，不過富邦投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長呂仁傑等市場名師指出，隨季底投信與集團作帳行情啟動，新一波買盤進場力挺，預期指數還有向上攻堅的空間。

此外，聯準會即將進入降息循環，從資金面來看，降息將使資金轉趨寬鬆，利率走低有利於資金從收益變少的標的如銀行存款等轉進股市，將使股市多頭資金添柴加薪，助推行情震盪盤堅。

雖然台股短線上，目前已出現不利因素，如昨日高檔的中黑K棒、短中長期技術指標同步進入高檔區等，不過，由於季底投信與集團作帳行情啟動，加上聯準會降息後，資金將更積極轉進股市，因此預期台股下檔有撐，指數還將蓄勢向上攻堅。