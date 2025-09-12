台股外資連八買 買超逾千億元、力挺權值股

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
圖為台股示意圖。中央社

近來台股連連創高，主要買盤來自外資法人，至11日已連八買、累計買超金額逾千億元，買超個股包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股，推升指數不斷創高走揚。

市場普遍預期美國聯準會將降息1碼，激勵熱錢提前進場押寶卡位，催動外資近期天天買超。根據統計，自9月2日以來，外資已連續八個交易日不停買超，累計買超金額達1,882億元。

而外資近八日買超個股，以台積電863.6億元最多，其次為鴻海的391.8億元，排名第三的是聯發科，買超金額為184.2億元。至於第四至第十大，則依序為東元（1504）、緯創（3231）、臻鼎-KY（4958）、京元電（2449）、南亞科（2408）、華碩（2357）、華通（2313），金額介於30.9-62.2億元之間。

觀察外資買超個股，以電子股最多，且幾乎清一色均為AI概念股，產業分布在上游半導體、下游組裝廠、及零組件領域，特別是買超前三大的台積電、鴻海、聯發科，金額均逾百億元，成為台股持續攻高的關鍵。

法人指出，隨聯準會即將進入降息循環，加上美中CSP大廠紛紛增加資本支出，催動AI景氣火熱，相關個股股價後市看俏，預期將牽動台股行情持續走升。事實上，近來市場已有預期台股將上看26,000點的聲音出現。

台股 外資 台積電

