台積電股價與市值再拚新高！市值逾32.5兆元

半導體展重心，市場資金聚焦台積電（2330）帶動其股價市值再拚新高，12日盤中最高來到1,255元，市值逾32.5兆元，蓄勢挑戰前高1,260元。

晶圓代工龍頭台積電昨日股價和市值再創歷史新高，盤中最高達1,260元，終場收在1,240元，上漲15元，貢獻大盤120點，市值攀高至新台幣32.15兆元，昨日股價與市值同創新高。

台積電先前召開法說會，台積電預估，第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預估季增3-7%區間，毛利率55.5-57.5%較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。

台積電今年7月至8月累計營收已達6,589.38億元，法人預估，台積電第3季美元財測來看，平均值換算新台幣營收約9,396億元，若以最低標看9月單月營收僅需約2,600億元即可達成，平均值則約2,800億元，高標則約2,980億元，在客戶拉貨高峰過後，皆預期較8月呈現月減少雙位數，實際情況待公司公布，但仍機會超標。

此外，台積電先前證實，公司已接獲美國政府通知，台積電（南京）有限公司目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於2025年12月31日撤銷。正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電（南京）營運不受影響。

台積電先前年報已經揭露，台積南京子公司去年5月取得「經認證終端使用者（VEU）」無限期授權惟無法保證將來不被終止。