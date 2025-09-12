台股續創高！法人分析觀察下跌家數逐步擴增 操作慎選標的

台股受美股四大指數創高激勵，今天指數持續創新高，本周以來天天刷新指數歷史新高紀錄，周漲點已將近千點。法人分析，台股本周已出現三個多方缺口，驚驚漲格局已出現改變，且量能放大至約6,000億元，籌碼趨於凌亂，且近期台股下跌家數持續擴增，建議操作慎選標的。

國票投顧分析，台股在連日創高後，指數波動放大，技術線型昨天出現見高後賣壓湧現的實體黑K線並不意外，後續留意若台股收盤價能於三日內再次收高，將大量低點翻轉為強勁支撐，將有利台股指數維持短多格局。

美股近日在溫和的通膨數據及就業數據疲軟，市場對下周Fed降息寬鬆政策的預期強烈，激勵美股四大指數創高，台股也在美股連動、大型科技股尤其台積電（2330）領漲下，本周天天創新高，今天台股收周線，開高後指數震盪，國票投顧指出，觀察今天收盤指數只要收在昨天的低點之上，有利後續逐步化解高檔長黑K的壓力。