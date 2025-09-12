台股續紅！早盤上漲逾200點 台積電開高15元

台股12日開盤指數上漲133.99點，開盤指數為25,349.7點。台積電（2330）開盤價1,255元，上漲15元。

群益投顧表示，指數站穩短期均線，技術面多頭格局未變，但明顯開高走低，顯示居高思危情緒逐漸升高，須密切留意波動加劇風險。以短多熱門標的為主，確實依據短線技術面執行停損停利。

操作題材可留意：

1.加速先進封裝量產，設備廠扮關鍵要角─台積電、日月光（3711）擔任共同主席的台灣3DIC先進封裝製造聯盟9月9日成軍，期望藉由標準制定與國際接軌，解決技術、量產與良率挑戰，成員涵蓋晶圓代工、封裝、設備與材料廠，其中又以設備廠家數居多，凸顯其在先進封裝量產中扮演角色的重要性。

2.馬斯克重新定義未來，特斯拉變機器人公司─馬斯克日前表示未來機器人將占特斯拉80%價值，近日透露正在敲定Optimus V3設計，該產品將擁有像人類一樣靈巧的手，具複雜手部設計和協助理解現實的AI思維，估每隻手臂搭載26個控制器，預計2026年量產，未來五年內達到年產100萬台。

周四（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,108點，上漲617.08點、漲幅1.36%；S&P500指數上漲0.85%；那斯達克指數上漲0.72%；費半指數上漲0.63%。台積電ADR跌0.59%，收在258.91美元，較台北交易溢價26.6%。

美光科技大漲7.5%，特斯拉跳漲6%。10年期公債殖利率曾推低至4%以下，是4月關稅解放日後市場暴跌以來首見。10年期公債殖利率最後收在4.010%。

美國勞工統計局周四公布，剔除波動較大的食品和能源類別的核心消費者價格指數上升0.3%。若計入這兩類項目，整體CPI升幅為0.4%。相較去年同期，核心CPI漲3.1%，整體CPI漲2.9%。

三大法人周四集中市場合計買超285億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超329.9億元，投信賣超62.7億元，自營商（自行買賣）賣超32.9億元，自營商（避險）買超50.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,312口至6,832口，其中，外資淨空單減少1,496口至16,317口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2281口至1,486口。

選擇權未平倉量部分，09月F2大量區買權OI落在25,500點，賣權最大OI落在25,000點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在23,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.67下降至1.36。VIX指數上升1.44至20.66。外資台指期買權淨金額1.16億元 ; 賣權淨金額0.09億元。整體選擇權籌碼面偏空。